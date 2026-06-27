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Marco Castello in concerto al Teatro Greco di Siracusa

Marco Castello torna nella sua Siracusa per un atteso concerto al Teatro Greco il 27 luglio 2026

Marco Castello torna nella sua Siracusa per un atteso concerto al Teatro Greco il 27 luglio 2026

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Appuntamento con la musica lunedì 27 luglio 2026 alle 21 al Teatro Greco di Siracusa, dove si esibirà Marco Castello, tra gli artisti più originali e apprezzati della nuova scena musicale italiana.

Cantautore, polistrumentista e produttore discografico, Marco Castello è nato a Siracusa l’8 settembre 1993 e negli ultimi anni ha conquistato pubblico e critica grazie a uno stile personale che fonde sonorità mediterranee, jazz, pop d’autore e influenze internazionali.

Il concerto nella sua città natale rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’estate siciliana e offrirà al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo i brani di “Quaglia sovversiva”, il suo terzo album in studio, pubblicato il 12 dicembre 2025.


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