Un’intera comunità sconvolta piange la scomparsa di Marco Latina, il giovane di 25 anni che ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto ieri sera, lungo la Strada Provinciale 25 tra Floridia e Siracusa.

Il dramma si è consumato intorno alle 21.30. Un impatto violento tra un furgone e la moto su cui viaggiava Marco, per cause ancora in fase di accertamento. Subito soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, il giovane non ce l’ha fatta: è morto poco dopo il ricovero, a causa delle gravissime ferite riportate.





Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Intanto, la provincia di Siracusa si stringe attorno alla famiglia di Marco