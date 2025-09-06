“Mare negato” a Siracusa, il caso approda all’Ars

Continua a far discutere la questione dell’accesso negato al mare nel tratto di costa che va dallo Sbarcadero al Monumento ai Caduti. Dopo mesi di segnalazioni e sopralluoghi, il comitato cittadino “Siracusa Rialzati” e il movimento ControCorrente Siracusa hanno denunciato le gravi criticità che da tempo impediscono la fruizione di intere porzioni di litorale da parte di residenti e turisti. Il 20 agosto scorso, presso la Prefettura di Siracusa, era stata depositata una relazione dettagliata e adesso la questione è approdata anche all’Ars con un’interrogazione urgente presentata dal parlamentare regionale Ismaele La Vardera, su richiesta di Sebastiano Musco, responsabile del Faro n.2 di ControCorrente.

Le problematiche segnalate sono numerose e vanno dall’accessibilità della spiaggetta dello Sbarcadero, fino a quella di via Iceta, già oggetto di diverse iniziative da parte del comitato “Siracusa Rialzati” che a più riprese ha pulito l’arenile, oggi chiuso e raggiungibile solo via mare. Attenzione rivolta anche alla vicina via Cimone dove l’unico punto libero di accesso sarebbe attraverso una scala ritenuta pericolante per la quale viene richrista urgente manutenzione.





Per questo nell’interrogazione vengono chiesti chiarimenti al Presidente della Regione e all’Assessore al Territorio e Ambiente oltre a verifiche immediate sulle concessioni demaniali; la rimozione di recinzioni, cancelli e muretti che impediscono l’accesso all’arenile, la riapertura degli accessi oggi interclusi e la manutenzione urgente delle scale e dei passaggi pedonali.

“Il mare è un bene comune – dichiarano i rappresentanti dei comitati – e deve restare accessibile a tutti. Non è accettabile che per inerzia amministrativa e per occupazioni abusive interi tratti di costa restino di fatto privatizzati”.