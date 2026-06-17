Mare senza barriere: a Marina di Priolo riapre da oggi “AbilBeach”

Questa mattina, in occasione dell’apertura della spiaggia attrezzata e totalmente accessibile dedicata alle persone con disabilità e alle loro famiglie, erano presenti il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco Alessandro Biamonte, l’assessore alle Politiche sociali Gipi Marullo, e Veronica Calamo, presidente della Cooperativa L’Integrazione, che gestirà il servizio per conto del Comune di Priolo Gargallo.

Fino al 31 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 18, gli utenti potranno accedere gratuitamente a un’area dotata di comfort specifici e personale qualificato per l’assistenza a disabilità motorie, cognitive e sensoriali.

​Il lido offre una gamma completa di attrezzature: ombrelloni e lettini dedicati. ​Accesso al mare: Sedie Job e la speciale sedia “Sole-Mare”, ideale per l’ingresso in acqua e le passeggiate sul bagnasciuga. ​Esperienze ricreative: Una canoa trasparente per vivere l’emozione del mare aperto.

​Le novità della stagione 2026: tre importanti servizi che innalzano ulteriormente lo standard di inclusività della struttura-

​Il Pedalò Accessibile: Un’attrezzatura speciale pensata per offrire un’esperienza in mare aperto. Si tratta di un modello unico in Italia insieme a quello presente a Otranto.

​La Doccia Speciale: Installata direttamente all’interno di AbilBeach, con un doppio soffione, in alto e in basso, che consente ai fruitori di rinfrescarsi e lavarsi comodamente anche in carrozzina.

Logistica facilitata: Accesso temporaneo in auto nei pressi del lido per consentire la discesa della persona con disabilità prima di parcheggiare il mezzo.

​Il sindaco, Pippo Gianni, ha dichiarato: “Abbiamo anticipato quest’anno l’apertura di 10 giorni per permettere anche alle persone con disabilità di godere del mare il più a lungo possibile. Ancora una volta il nostro Comune dimostra di avere un mare senza barriere, accessibile a tutti e pulito. Effettuiamo regolarmente diversi esami ambientali e, nonostante la vicinanza della zona industriale, i dati confermano che il nostro mare non è inquinato”.

​L’assessore alle Politiche Sociali, Gipi Marullo, ha detto: “L’intuizione di anticipare l’apertura ha avuto subito un ottimo riscontro, con l’80% delle postazioni già prenotate al primo giorno. Le persone con disabilità avevano voglia di mare e aspettavano AbilBeach. Questo traguardo è stato possibile grazie al lavoro instancabile dell’assessore Federica Limeri, che insieme al Sindaco e alla dirigente Giandolfo è riuscita a ripristinare in poco più di un mese i gravi danni causati dal ciclone Harry. Un ringraziamento speciale va alla PrioloinHouse per l’eccellente lavoro e a Fabio Cilea della Lipu e Pippo Giaquinta di Legambiente per aver coadiuvato gli interventi nel pieno rispetto delle norme di tutela dell’area”.