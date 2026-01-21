Mareggiata a Siracusa, danni al Lungomare di Levante. Grienti: “Ora mettere in sicurezza la città e ripartire”

Conclusa la fase emergenziale di maltempo dopo il ciclone Harry, a Siracusa così come negli altri territori colpiti dal maltempo è iniziata la conta dei danni. A Siracusa disagi anche nel centro storico, con la mareggiata di ieri che ha creato ingenti danni nella zona del Lungomare di Levante, chiuso al traffico da circa 24 ore.

“Ringrazio chi in questi giorni difficili mi ha fatto segnalazioni e sta continuando a farle – dice il delegato di quartiere, Raffaele Grienti -. Segnalazioni che prontamente trasferisco a chi di competenza e che piano piano stiamo provando a risolvere. Un enorme ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile, ai vigili urbani, a tutte le forze dell’ordine, all’assessore Sergio Imbrò e a tutto il centro operativo comunale”.

Grienti, nonostante la fine dell’emergenza rivolge un appello alla cittadinanza. “L’invito è sempre quello di rimanere lontano dei luoghi critici, come ad esempio lungomare di levante in Ortigia, per evitare inutili rischi e per dare l’opportunità a chi di competenza di mettere in sicurezza i luoghi; purtroppo gli interventi in città sono tanti. Il peggio sembra essere passato – conclude -, adesso piano piano, insieme, bisogna ripartire.”