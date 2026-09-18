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Cronaca Processo

Margaret Spada morta dopo la rinoplastica, due medici a giudizio

di Ottavio Gintoli ·
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La Procura ha chiesto l'arresto del medico dello studio in cui è stata operata Margaret Spada

Sono stati rinviati a giudizio Marco e Marco Antonio Procopio, i due chirurghi estetici (padre e figlio) accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada avvenuta nel novembre del 2024 nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma.

Il gup ha ammesso come parte civile i genitori della 22enne, originaria di Lentini in Sicilia e il suo fidanzato che era presente con lei il giorno dell’intervento.
Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale.

Fonte: Ansa.it

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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