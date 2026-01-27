Maria Pia Prestigiacomo confermata alla guida della sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa

Si è svolta ieri pomeriggio, nella sede di Confindustria Siracusa, l’Assemblea della Sezione Imprenditori Metalmeccanici e Installatori. L’Assemblea ha confermato per il biennio 2025-2027 Maria Pia Prestigiacomo (COEMI-VED) alla Presidenza della Sezione per il secondo mandato consecutivo. Al suo fianco, nel ruolo di Vicepresidente, Giovanni Musso (IREM).

Completano il Consiglio Direttivo i consiglieri: Roberto Bramanti (ISME), Alfio Fazio (IFA), Michele Margarucci (Medea Impianti), Silvia Sessa (Sonim) e Carlos Torres (Tecnotask).

Nel suo intervento, la Presidente Prestigiacomo ha evidenziato come, “nonostante l’attuale fase di incertezza economica, le aziende del Polo industriale abbiano continuato a investire e a mantenere gli asset esistenti, dimostrando solidità e visione di lungo periodo“.

Guardando alle sfide future, la Presidente ha sottolineato l’importanza di un dialogo costante e costruttivo con le rappresentanze sindacali e con le imprese del territorio: “Auspichiamo che l’attuale congiuntura di instabilità possa essere superata attraverso investimenti mirati alla Transizione Energetica e alla decarbonizzazione dei processi produttivi“.