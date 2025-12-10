Marina Di Guardo a Siracusa presenta “Braccata”: “In questo thriller è Ortigia uno dei personaggi principali”

Si terrà domenica 14 dicembre, alle 17,30, nei locali del salone Borsellino di Palazzo Vermexio, in piazza Duomo, 4, la presentazione dell’ultimo libro della scrittrice Marina Di Guardo. Braccata, edito da Mondadori, è l’ultimo thriller mozzafiato dell’autrice che ha scelto proprio Siracusa tra i luoghi del romanzo. In copertina un riadattamento grafico della tonnara di Santa Panagia immortalata 13 anni fa. Per l’autrice “Ortigia è cuore pulsante della narrazione”.

L’evento è organizzato e promosso dall’associazione culturale Opera, guidata da Carlo Passanisi, con il patrocinio del Comune di Siracusa, assessorato alle Politiche Culturali.

Nel corso dell’appuntamento a dialogare con l’autrice sarà la giornalista Emilia Rossitto. L’evento sarà caratterizzato dalla performance live dell’attore Giuseppe Messina. Il coro Gospel Vibes, diretto da Andreazzurra Gullotta, eseguirà le musiche originali del compositore Andrea Passanisi. Il firmacopie, che si terrà al termine della presentazione, sarà gestito dalla libreria Diana.

L’ingresso all’evento è gratuito con prenotazione, fino ad esaurimento posti, all’indirizzo email info@operaconlacultura.it o al numero di telefono +39 338 541 0005.

“In questo thriller uno dei personaggi principali è Ortigia – ha raccontato Di Guardo –. Ortigia con le sue atmosfere struggenti e davvero suggestive mi è rimasta dentro. A Ortigia ho voluto dedicare molte delle ambientazioni di Braccata. Si tratta di un omaggio e di una dichiarazione d’amore per questo meraviglioso cuore antico di Siracusa“.

“Siamo estremamente emozionati per la presentazione di Braccata – ha raccontato il presidente dell’associazione, Passanisi –. Nonostante si tratti della quarta volta per l’autrice a Siracusa siamo particolarmente legati a questo thriller che vede come protagonista proprio la nostra città. Siamo certi che i partecipanti apprezzeranno particolarmente questo romanzo serratissimo e ricco di colpi di scena che condurrà i lettori tra i vicoli di Ortigia e non solo“.