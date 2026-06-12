Marina di Priolo, al via all’alba pulizia e arretramento della Posidonia

È scattato all’alba di oggi, sul litorale di Marina di Priolo, l’intervento di pulizia manuale e arretramento della Posidonia. L’obiettivo è di migliorare la fruizione della battigia e rendere la spiaggia accessibile a tutti, nel pieno rispetto della legge regionale. L’intervento è stato programmato insieme con Legambiente e Lipu, per tutelare l’ecosistema.

“Un’operazione che non lascia nulla al caso. Proprio questa mattina all’alba – fanno sapere il sindaco Pippo Gianni e l’assessore al Mare Federica Limeri – i volontari della Lipu, nell’ambito del progetto TartaPriolo, hanno monitorato la spiaggia, che fa partee della Rete Natura 2000, per verificare la presenza di nidi di tartaruga marina: solo dopo il loro via libera, accertata l’assenza di nidi, sono potuti partire i lavori. Un grazie enorme va agli operatori di IGM per il grande lavoro manuale. Spostare la Posidonia a mano è un lavoro faticoso e importante. Ora, però, serve la collaborazione di tutti. Il nostro messaggio finale è un appello diretto al senso civico di cittadini e turisti: la spiaggia vi viene consegnata pulita ogni mattina, lasciatela esattamente così com’è, senza abbandonare rifiuti. Il mare è di noi tutti, proteggiamolo“.