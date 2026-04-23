Marina di Priolo capitale del surf casting: al via il campionato regionale 2026

Le spiagge di Marina di Priolo si preparano a diventare il palcoscenico della pesca sportiva d’eccellenza. Avrà inizio domani, 24 aprile, l’atteso Campionato Regionale di Surf Casting 2026, l’appuntamento agonistico più importante della stagione per i pescatori sportivi siciliani.

L’evento, che vedrà i migliori interpreti della disciplina sfidarsi nella lettura delle correnti, si articolerà in due giornate decisive.

Venerdì 24 aprile, il via ufficiale alla prima prova è fissato per le ore 18:00. Gli atleti si schiereranno lungo il litorale per affrontare le prime ore di gara in notturna, momento tecnico fondamentale per la strategia di pesca.

Sabato 25 aprile, la competizione proseguirà con le fasi finali che porteranno alla proclamazione del nuovo Campione Regionale di Surf Casting Sicilia 2026.

La scelta di Marina di Priolo non è casuale: il litorale è noto tra gli esperti per le sue condizioni batimetriche che offrono un campo di gara tecnico e imprevedibile. I partecipanti, provenienti da ogni provincia dell’isola, si contenderanno il titolo punto su punto, in una sfida che premia soprattutto l’abilità nel gestire le prede e le attrezzature sotto la pressione della gara.

“Il surf casting non è solo sport, è simbiosi con il mare. Vedere i migliori talenti siciliani qui a Priolo è un orgoglio per l’intera comunità sportiva locale.”

L’invito è esteso a tutti gli appassionati e ai curiosi che vorranno godersi lo spettacolo delle canne in pesca al tramonto, in uno degli scenari più suggestivi della costa siracusana.