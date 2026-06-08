Marina di Priolo dopo il ciclone Harry, Comune e Legambiente insieme: “Tutela ambientale e sostegno al turismo”

Oggi, su mandato del sindaco Pippo Gianni, l’assessore al Mare Federica Limeri e la dirigente comunale del settore Ambiente Giusi Giandolfo hanno incontrato i rappresentanti del circolo l’Anatroccolo di Legambiente Priolo, Pippo Giaquinta e Andrea Pluchino, per fare chiarezza sulle azioni post-ciclone Harry da intraprendere a Marina di Priolo. Obiettivo: coniugare sviluppo economico e tutela ambientale.

Saranno avviati tavoli di lavoro con tutti gli operatori balneari. Partirà anche una campagna di rieducazione ambientale: in sinergia con Fabio Cilea deĺla Lipu, ente gestore della riserva Saline, verrà lanciata un’iniziativa congiunta con Legambiente per l’installazione di una nuova cartellonistica informativa su tutto il litorale.

L’obiettivo è spiegare a cittadini e turisti la straordinaria biodiversità di Marina di Priolo, l’importanza della Posidonia e la tutela dei siti Natura 2000.

“La nostra spiaggia – spiegano il sindaco Gianni e l’assessore Limeri – è un patrimonio protetto dalla Rete Natura 2000. Questo non è un dettaglio burocratico, ma un vincolo di legge rigidissimo che vieta tassativamente la vecchia “pulizia straordinaria” con mezzi meccanici pesanti per tutelare la biodiversità. Chi invoca interventi del genere, sta di fatto chiedendo di violare la legge.

Tuttavia, consapevoli dei danni enormi subiti a seguito del ciclone,non siamo rimasti a guardare. Ci siamo attivati subito presso l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, ottenendo un risultato straordinario e senza precedenti per sostenere il comparto turistico.

Per la prima volta, i gestori dei lidi privati hanno potuto presentare la Vinca (Valutazione di Incidenza Ambientale) direttamente al Comune, ottenendo l’autorizzazione a procedere in tempi record (decreto Harry).

Nota tecnica fondamentale, non si tratta della normale pulizia, ma di un intervento eccezionale e autorizzato di ricollocamento e riequilibrio della sabbia tramite mezzo cingolato gommato per garantire sicurezza alle strutture.

Per quanto riguarda il Lido Comunale, l’iter è già concluso, la Vinca è stata autorizzata e i lavori sono partiti.

Per la Spiaggia Libera, Il Comune ha già predisposto tutta la documentazione agli uffici regionali e, in attesa del via libera, sta procedendo con una pulizia manuale straordinaria.

Oltre al ripristino dell’esistente, stiamo lavorando senza sosta per offrire qualcosa di nuovo anche in termini di servizi, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza e la vivibilità del nostro litorale”.

“Alla base della convivenza civile ci sono ascolto e collaborazione” – ha dichiarato l’assessore Limeri.

Un approccio condiviso da Legambiente, che si è detta estremamente soddisfatta del confronto di oggi e pronta a collaborare attivamente.

Seguirà a stretto giro un incontro con la Lipu per coordinare le prossime azioni di salvaguardia della fauna costiera.

“La nostra visione – ha affermato il sindaco Gianni – è rinascere dall’emergenza proteggendo la natura, offrendo al contempo il massimo supporto a chi lavora e investe sul territorio”.