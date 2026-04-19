Marina di Priolo, via ai lavori per rendere fruibile la spiaggia: sinergia fra Comune e Legambiente

A Marina di Priolo, cominceranno già la prossima settimana le operazioni di ripristino per rendere fruibile la spiaggia nel più breve tempo possibile.

A pochi giorni dal loro insediamento, questa mattina, su input del sindaco Pippo Gianni, l’assessore al Mare Federica Limeri e l’assessore ai Lavori Pubblici Tonino Margagliotti hanno compiuto un sopralluogo a Marina di Priolo, per stilare un elenco degli interventi da effettuare.

I due neo assessori hanno poi preso parte all’iniziativa di pulizia di Legambiente, denominata “TiriamoliSù”, assieme al Gruppo Scout Priolo 1.

“Invitiamo l’Amministrazione – ha affermato Pippo Giaquinta, presidente del circolo l’Anatroccolo di Legambiente Priolo – a svolgere una pulizia dell’arenile con interventi molto delicati, senza ruspe o pale meccaniche, in quanto si tratta di un ambiente alquanto fragile. Tra poco arriveranno per la nidificazione le tartarughe Caretta caretta, è già in corso la nidificazione del Fratino, un uccello che depone le uova sulle spiagge sabbiose e vi sono delle piante spontanee che crescono a tutela delle dune e dell’intera spiaggia. Le operazioni di pulizia non dovranno dunque essere invasive, perchè l’ambiente sabbioso è molto delicato”.