Marina Militare Nastro Rosa Tour: Siracusa si prepara ad accogliere la quarta tappa del Giro dell’Italia a Vela

Dopo la conclusione della tappa di Taranto, sabato 20 giugno la 6ª edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – Il Giro d’Italia a Vela 2026 approderà in Sicilia, a Siracusa (al Molo Zanagora – Foro Emanuele I) dove dal 20 al 23 giugno sarà allestito anche il Villaggio della Vela che permetterà al pubblico di vivere, gratuitamente, il mare oltre le regate.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro d’Italia a Vela è organizzato da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events, con la partnership istituzionale del Ministro per lo Sport e i Giovani e del Nuovo Comitato Organizzatore della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026, il supporto della Federazione Italiana Vela e il patrocinio del CONI. Un appuntamento di respiro nazionale ed internazionale che unisce sport, istituzioni e territori in un unico grande racconto: quello dell’Italia che vive, cresce e si riconosce nel mare. Una regata che veicola anche i valori della Marina Militare di cui porta il vessillo: la vela diventa il linguaggio attraverso cui trasmettere valori fondanti come disciplina, spirito di squadra, leadership, senso del dovere e capacità di affrontare le sfide.

Riconosciuto come un unicum nel panorama velico, il Marina Militare Nastro Rosa Tour si distingue per la sua straordinaria complessità tecnica, racchiudendo l’essenza stessa dello sport velico in tre spettacolari discipline: l’Offshore, con le lunghe e sfibranti navigazioni d’altura a bordo dei potenti e tecnologici Figaro Bénéteau 3, primi monotipi di serie dotati di foil; l’Inshore, con regate avvincenti a ridosso della costa sui piccoli e velocissimi Waszp; e infine il Board, la disciplina acrobatica del Wing Foil che regalerà grandi emozioni a pochi metri dalla spiaggia. Una formula rivoluzionaria che mette in scena “tutta la vela in un unico evento” con il supporto delle massime autorità mondiali della disciplina, tra cui World Sailing, Eurosaf (European Sailing Federation), FIV (Federazione Italiana Vela) e RORC (Royal Ocean Racing Club).

Il livello agonistico dell’edizione 2026 è particolarmente elevato grazie alla partecipazione di team nazionali e internazionali di primissimo piano con 10 equipaggi composti da atleti olimpionici, skipper oceanici e giovani talenti della vela mondiale, che si confronteranno lungo la complessa orografia delle coste italiane, dove la lettura millimetrica di correnti e transizioni meteorologiche rende ogni tratta una vera partita a scacchi sul mare. I team che prenderanno parte alla competizione sono: Marina Militare (ITA), Aeronautica Militare (ITA), Guardia di Finanza (ITA), Team Poland (POL), Flushing Sailing Club (ENG), Cambridge University Yacht Club (ENG), Verein Seglerhaus am Wannsee – VSaW (GER), C.N. Sambenedettese (ITA), Exe Sailing Club (ENG) e Bayerischer Yacht-Club (GER).

Il tema 2026, “Giovani, Mare e Futuro – Valore Paese Italia”, è la chiave narrativa dell’intero Tour: il mare diventa un’infrastruttura culturale e simbolica che connette comunità e territori, valorizzando il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale italiano. Il progetto unisce dimensione narrativa e progettuale attraverso iniziative dedicate a studenti, academy veliche, associazioni giovanili sviluppate con istituzioni e partner per favorire percorsi di orientamento, formazione alle competenze del mare e consapevolezza sui temi della sicurezza, della cittadinanza attiva e dell’innovazione. I “Giovani” sono al centro del Marina Militare Nastro Rosa Tour grazie al “Progetto Giovani” nato da un accordo tra la Marina Militare e il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che sarà realizzato in collaborazione con la FIV – Federazione Italiana Vela – e la Capitaneria di Porto.

Al Progetto Giovani sarà dedicata la giornata del 23 giugno. Tra le attività principali troviamo: incontri divulgativi, attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino e

attività presso la Capitaneria di Porto di Siracusa.

Il Villaggio della Vela del Marina Militare Nastro Rosa Tour, allestito dal 20 al 23 giugno presso Molo Zanagora – Foro Emanuele I, ospiterà aree dedicate ad atleti, aziende e istituzioni, food truck, spazi di incontro e attività pensate per famiglie, giovani e appassionati. Ci saranno l’infopoint ufficiale del Marina Militare Nastro Rosa Tour e lo stand di merchandising del brand Zona Militare Club. Nel Villaggio saranno proposte attività a ingresso libero: momenti divulgativi; i workshop del “Progetto Giovani” che si terranno nel corso della tappa; incontri e momenti musicali (il programma delle attività è disponibile alla fine del comunicato e sul sito nastrorosatour.it)

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour si conferma, insieme al progetto “Valore Paese Italia – Fari”, una straordinaria piattaforma di promozione della ricchezza culturale, turistica e produttiva del sistema Paese, capace di connettere identità, patrimonio e prospettive future lungo l’intero sistema costiero italiano. Pertanto, i percorsi e le rotte sono tracciati per enfatizzare la rete dei fari italiani, nei limiti delle percorrenze e, per ulteriore visibilità, ciascuna delle barche partecipanti avrà il nome di un Faro.

In questo scenario Siracusa si presenta come un vero museo a cielo aperto in cui le bellezze del mare e della costa si sposano con un patrimonio storico e culturale di eccezionale valore.

Proprio questa profonda unione tra natura e cultura rende fondamentale la responsabilità verso il territorio costiero; nell’ambito del progetto non mancherà infatti l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente marino con il progetto WAVING MEADOW che ha come obiettivo la salvaguardia dell’ecosistema marino e della Posidonia oceanica presente nel Mediterraneo, e l’importante collaborazione con il FAI (Fondo Ambiente Italiano).

IL PROGRAMMA – VILLAGGIO DELLA VELA A SIRACUSA 20 – 23 GIUGNO 2026:

Sabato 20 giugno: dalle 16:30 alle ore 18:30, presso lo stand della Marina Militare al Villaggio della Vela, si proporrà un’attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare, sulla tutela dell’ambiente marino e sull’esplorazione subacquea con il Diving Siracusa; a seguire, danze sportive ed esibizioni di gruppi musicali in collaborazione con l’associazione “Garam Masala”.

Domenica 21 giugno dalle 10 alle 13 e a seguire nel pomeriggio dalle 17 alle 18, allo stand della Marina Militare al Villaggio della Vela, momenti di orientamento sulle opportunità formative e professionali connesse al mare; dalle 18:30 sul Palco del Villaggio della Vela intervento del Sindaco Francesco Italia e del Capo di Gabinetto Giuseppe Gibilisco; dalle 20:30 alle 21 talk con il Presidente dell’associazione “Garam Masala” Ettore Sessa, che parlerà del Garam Masala Festival, un vivace evento musicale e culturale nato in Sicilia; dalle 21:30 il Villaggio della Vela sarà animato da esibizioni di gruppi musicali in collaborazione con l’associazione Garam Masala.

Lunedì 22 giugno dalle 10 alle 13 e a seguire nel pomeriggio dalle 17 alle 19, allo stand della Marina Militare al Villaggio della Vela, momenti di orientamento sulle opportunità formative e professionali connesse al mare; dalle 19 il Villaggio della Vela ospiterà la presentazione del volume edito da Giunti “Il Diario di Bordo 2025”, occasione per ripercorrere i momenti salienti dell’ultima edizione del Tour; dalle 21:30 appuntamento con il cinema e la proiezione del docufilm “I Cacciatori del Cielo” (2023), diretto da Mario Vitale, che racconta la storia avvincente della nascita dell’aviazione militare italiana attraverso gesta eroiche.

Martedì 23 giugno il Progetto Giovani Mare e Futuro – Valore Paese Italia propone il seguente programma: in mattinata, dalle 10 alle 13 attività di sensibilizzazione sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell’ambiente marino, con esplorazione, biologia e visori di realtà aumentata, nel pomeriggio, dalle 17 alle 19 attività alla Capitaneria di Porto di Siracusa. Per partecipare al Progetto Giovani è necessario prenotare in anticipo la propria partecipazione alla giornata di workshop cliccando a questo link;: dalle 18 alle 19 il Villaggio della Vela ospiterà il racconto musicale di alcune delle più celebri favole di Esopo a cura di Veronica Maya; dalle 19:30 alle 20 l’esibizione della Banda dell’Aeronautica aprirà la cerimonia di premiazione degli equipaggi vincitori di tappa; dalle 20 avrà luogo la cerimonia di premiazione di fine tappa.