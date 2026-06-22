Marinaio trovato morto su una petroliera, la famiglia chiede verità: “non crediamo al suicidio”

È stata eseguita oggi, all’ospedale Muscatello di Augusta, l’autopsia sul corpo di Freddy Farias, il marittimo trovato senza vita il 14 giugno scorso a bordo della nave petrolifera-chimica FEW BPS, gestita dalla Columbia Shipmanagement e battente bandiera liberiana.

La vicenda presenta ancora numerosi punti da chiarire e ha spinto i familiari ad affidare il caso all’avvocato Sabrina Girotti, che segue la famiglia nel percorso volto ad accertare le cause del decesso. Secondo quanto ricostruito, Freddy era prossimo allo sbarco dall’imbarcazione. Aveva infatti completato tutta la documentazione necessaria per lasciare definitivamente la nave e sarebbe dovuto rientrare a terra il 15 giugno. La mattina del 14 giugno, però, è stato trovato senza vita all’interno della propria cabina.

“Era un ragazzo pieno di vita e felice della nuova esperienza che stava affrontando – spiega l’avvocato Sabrina Girotti -. Negli ultimi tempi aveva manifestato la volontà di lasciare l’imbarcazione e aveva fatto espressa richiesta di sbarcare. Proprio per questo la famiglia vuole comprendere esattamente cosa sia accaduto”.

Secondo la ricostruzione fornita dal comando della nave, il decesso sarebbe riconducibile a un gesto volontario. Una versione che i familiari contestano e sulla quale chiedono ulteriori approfondimenti investigativi.

La Procura di Siracusa, con il pubblico ministero Silvia D’Armento titolare dell’inchiesta, ha disposto l’autopsia e gli esami tossicologici. Per conoscere i risultati sarà necessario attendere le prossime settimane: il termine fissato per il deposito delle conclusioni peritali è di sessanta giorni.

“Al momento non possiamo trarre conclusioni – precisa il legale della famiglia – L’obiettivo è fare piena luce su quanto accaduto. Attendiamo gli esiti dell’autopsia e degli esami tossicologici per avere elementi oggettivi che possano aiutare a ricostruire la dinamica dei fatti”.