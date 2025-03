Martedì Congresso UST Cisl Ragusa Siracusa

Sarà il segretario nazionale della Cisl, Andrea Cuccello, a chiudere i lavori del IV Congresso della UST Cisl Ragusa Siracusa in programma domani 1 aprile, a partire dalle 9.30 nella sala dell’Urban Center di via Nino Bixio. Ai lavori, aperti dalla relazione del segretario generale della UST, Giovanni Migliore, sarà presente il segretario della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana. La giornata chiude la lunga stagione congressuale territoriale iniziata nel mese di gennaio. “Il coraggio della partecipazione” il tema scelto per ribadire l’impegno della Cisl al fianco dei lavoratori e a sostegno dello sviluppo del territorio.