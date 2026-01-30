Martedì si presenta il Rapporto di Sostenibilità del Polo Industriale di Siracusa 2023–2024

Sarà presentato martedì 3 febbraio, alle 10:30, alla Camera di Commercio di Siracusa, il Rapporto di Sostenibilità del Polo Industriale di Siracusa 2023–2024, giunto alla quarta edizione. L’iniziativa è realizzata su base volontaria e coordinata da Confindustria Siracusa.

Il Rapporto restituisce una fotografia aggiornata del Polo Industriale attraverso dati e indicatori ambientali, sociali ed economici, in linea con gli standard GRI e con gli Obiettivi dell’Agenda ONU 2030. L’edizione 2023–2024 evidenzia un quadro di resilienza del sistema industriale, con risultati positivi in tema di sicurezza sul lavoro, riduzione degli impatti ambientali, investimenti in efficienza energetica e stabilità occupazionale.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale. Seguirà l’intervento del Vice Presidente con delega alla Sostenibilità, Giancarlo Bellina, che si soffermerà sui risultati raggiunti e sulle prospettive future per uno sviluppo industriale sostenibile.

Nel corso della mattinata è previsto anche il contributo del mondo accademico. Interverranno Gustavo Barresi, Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina, Nicola Rappazzo, Delegato alla Sostenibilità, e Carmelo Marisca, Delegato all’Internazionalizzazione, con un approfondimento sul Popular Financial Reporting (Bilancio POP) e sull’utilizzo della Sentiment Analysis come strumento di dialogo con gli stakeholder.

Alla presentazione parteciperanno Autorità, Istituzioni e stakeholder del territorio.