Marziano candidato a sindaco di Noto? L’ex deputato: “contento si faccia il mio nome: ma io sono un uomo di partito”

“Mi fa piacere e anche gratifica il fatto che un bravo e giovane esponente del Pd di Noto e della segreteria provinciale abbia avanzato il mio nome come possibile candidato a sindaco della città Barocca. Cercherò di capire da dove nasce questa proposta, ne parlerà con il Partito: non è nei miei piani, ma sono un uomo di partito”. È il primo commento di Bruno Marziano, ex presidente della Provincia regionale di Siracusa per due mandati ed ex assessore regionale dell’Istruzione, alla proposta lanciata da Daniele Puliatti, membro della segreteria provinciale del Pd e di quella cittadina di Noto, a una sua possibile candidatura a sindaco nella città Barocca alle amministrative del 2027.

Puliatti in una nota di questa mattina ribadiva la posizione di opposizione del Pd rispetto all’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Corrado Figura, avanzando il nome dell’ex presidente della Provincia Marziano come possibile iscritto alla corsa per Palazzo Ducezio. “A nostro avviso – aveva detto Puliatti – il futuro candidato alla guida di Noto dovrà essere una figura competente e stimata, capace e perbene ma dotato anche di una forte esperienza amministrativa per aver ricoperto incarichi di primo piano. Queste caratteristiche sono nel “curriculum politico” di Bruno Marziano, un netino doc che sicuramente farebbe il bene di Noto e della sua comunità”.

“Vuol dire che il giudizio sul mio trascorso politico e amministrativo è positivo e ad oggi è ancora ricordato – ha aggiunto invece Marziano -. Ma ad oggi non è nei miei pensieri, non lo è mai stato nemmeno quando se ne era parlato nel 2016. Il fatto che giovani militanti del Partito Democratico manifestano apprezzamento nei miei confronti è una cosa che accolgo con molto piacere. Cercherò di capire perché sono un uomo di partito. Parlerò con il Partito, per capire da dove arriva questa proposta…”.