Marzo dedicato all’Endometriosi: visite gratuite nei reparti di Ginecologia e Ostetricia di Siracusa

Lunedì 9 marzo 2026, in occasione della Giornata regionale dedicata all’Endometriosi, l’ASP di Siracusa promuove una giornata di visite specialistiche gratuite finalizzate alla diagnosi e al supporto per questa patologia cronica.

L’iniziativa si svolgerà dalle 8.30 alle 14 negli ambulatori dei reparti di Ginecologia e Ostetricia dei presidi ospedalieri di Siracusa, Avola e Lentini.

L’evento vede la partecipazione attiva dell’Associazione Progetto Endometriosi (APE), realtà di riferimento nazionale che collabora con l’Azienda per potenziare l’informazione e creare un canale diretto tra le pazienti e le strutture sanitarie specializzate della provincia.

L’endometriosi è caratterizzata dalla presenza di tessuto endometriale all’esterno dell’utero che causa infiammazioni severe, aderenze e potenziali danni agli organi pelvici. La malattia, che in Italia colpisce circa 3 milioni di donne, si manifesta spesso con dolori mestruali invalidanti e dolore pelvico cronico, sintomi troppo spesso sottovalutati che portano a un ritardo diagnostico medio superiore ai sette anni.

L’obiettivo della giornata è fornire un supporto concreto sia alle donne con diagnosi già conclamata sia a chi necessita di una prima consulenza specialistica, ribadendo l’importanza della diagnosi precoce come strumento fondamentale per limitare i danni irreversibili causati dalla malattia.