Maschere e musica per il Carnevale 2026 a Floridia: il programma della festa da venerdì 13 a martedì 17 febbraio

Carnevale di Floridia al via per l’edizione 2026 con sfilate, musica e tanto colore. La manifestazione in programma fino al 17 febbraio è frutto del lavoro dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Marco Carianni e della sinergia con scuole, associazioni, quartieri storici e maestranze locali.

Riconosciuto nel 2022 tra i Carnevali Storici italiani dal Ministero della Cultura, il Carnevale di Floridia attrae ancora oggi migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia di Siracusa e dalle diverse zone della Sicilia. Dai più piccoli alle sfilate dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, la festa riempirà le strade cittadine di maschere e figuranti, pronti a stupire per aggiudicarsi i premi messi in palio dal Comune.

“In questi anni abbiamo ripristinato il Carnevale con la sua storicità e la sua rilevanza culturale – sottolinea il sindaco Marco Carianni –, proponendolo alla città anche nell’arco di tempo in cui ci siamo trovati in condizioni di dissesto finanziario: ci siamo impegnati per ricercare i fondi, considerando la condizione finanziaria dell’ente, perché la disponibilità economica non avrebbe potuto togliere ai bambini e a tutti i floridiani la gioia di vivere il Carnevale. Oggi siamo nelle condizioni di gestire autonomamente una festa che siamo sicuri sarà colorata e partecipata. Riteniamo che, oltre all’aspetto organizzativo, c’è una componente legata alla promozione dell’artigianato per la realizzazione dei carri e dei gruppi mascherati: per questo abbiamo stanziato maggiori risorse per quei ragazzi che si impegnano tutto l’anno. Ad ogni edizione del Carnevale troviamo sempre un elemento di novità e di partecipazione ulteriore, mantenendo sempre quella sana competizione che si sostanzia nello spettacolo che viviamo nei giorni della festa”.

Il sipario si aprirà ufficialmente venerdì – visto il rinvio, per le condizioni meteo avverse, del tradizionale Giovedì Grasso – con la sfilata (alle 15) dei bambini delle scuole dell’infanzia e degli asili nido: presenti i due istituti comprensivi floridiani, l’asilo nido comunale e le strutture private. I piccoli, accompagnati dalle insegnanti, partiranno da viale Vittorio Veneto e raggiungeranno il centro storico per le consuete esibizioni.

Nella serata di sabato, invece, in piazza del Popolo si ballerà al ritmo della musica di Dj Albertino, tra i più famosi disc jockey nel panorama nazionale e attuale direttore artistico di RadioM2O. A seguire sarà Dj Pierluigi Giacoia ad animare la piazza.

Domenica si entrerà nel vivo dei festeggiamenti con la sfilata dei 4 carri allegorici e dei 9 gruppi mascherati in concorso. Alle 15.30 la partenza da piazza Melbourne per proseguire su viale Vittorio Veneto, corso Vittorio Emanuele e via Pellico, fino a raggiungere piazza del Popolo: qui sia i carri, realizzati dai cantieri locali, sia i gruppi mascherati si esibiranno in un gioco di musica, movimenti e balli. Sul palco i deejay locali Leonardo Messina e Francesco Pappalardo.

Due giorni dopo, martedì, andrà in scena il gran finale con le sfilate e le esibizioni (con gli stessi orari di domenica) che saranno al vaglio della giuria tecnica per decretare i vincitori dei concorsi. A chiudere i festeggiamenti del Carnevale floridiano 2026 saranno Andrea Sampirisi e Lucia De Luca.

“Siamo partiti dall’idea di valorizzare le nostre tradizioni e le radici – aggiunge Serena Spada, assessore alla Cultura e allo Spettacolo -. Il nostro è un Carnevale trasversale poiché abbraccia tutte le generazioni di floridiani, ed è inclusivo perché permette di partecipare a chiunque voglia mettersi in gioco sposando lo spirito della nostra festa. La passione e il coinvolgimento della comunità nella realizzazione dei carri allegorici e nelle esibizioni dei gruppi mascherati hanno sempre fatto la differenza e continueranno a farla grazie alla sinergia che abbiamo stabilito con associazioni, scuole e comunità in generale. La convivenza dei giovani e delle maestranze della città segnano anche un passaggio di consegna che rappresenta al meglio l’identità floridiana”.