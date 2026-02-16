Mascherine, colori, gioia e sorrisi: Carnevale, oggi la sfilata delle scuole a Siracusa

Mascherine, coriandoli, musica e tanto entusiasmo: è il Carnevale delle scuole, organizzato dal settore Istruzione del Comune di Siracusa.

Il corteo partito alle 9 da viale Augusto, nei pressi del campo scuola “Pippo Di Natale”, per poi snodarsi in maniera festosa fino a piazza Santa Lucia. Centinaia di bambini e ragazzi sfileranno in maschera lungo le vie cittadine, portando allegria e colori nel cuore della città.

Ad accoglierli in piazza saranno animatori e mascotte che intratterranno i partecipanti con brevi spettacoli ed esibizioni, trasformando la conclusione della sfilata in un momento di festa e condivisione.

Il percorso interessa corso Gelone, via Di Natale, piazza della Vittoria, via Dinologo, viale Cadorna e via Ragusa. Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il settore Mobilità e trasporti ha emesso un’apposita ordinanza che prevede il divieto di transito al passaggio del corteo lungo tutto il tragitto.

Inoltre, su viale Augusto, dalle 7 alle 10 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione obbligatoria e dalle 8 sarà vietato anche il transito dei veicoli, ad eccezione di quelli autorizzati.

Infine, dalle 8 alle 12, divieto di sosta con rimozione obbligatoria su entrambi i lati di via Ragusa e in piazza Santa Lucia, nel tratto compreso tra le vie Ragusa e Agrigento.