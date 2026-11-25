Attualità · COMMERCIALISTI

Prestigioso incarico per il Presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti di Siracusa Massimo Conigliaro, nominato Coordinatore Scientifico del Dipartimento Fiscale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

Istituito in attuazione delle linee programmatiche di mandato per il quadriennio 2026-2030, il Dipartimento vede la presenza di autorevoli personalità del panorama tributario italiano ed avrà il compito di promuovere e coordinare attività di ricerca e approfondimento in materia tributaria, predisporre documenti e contributi di aggiornamento e di interesse per la categoria, monitorare l’evoluzione del contesto politico-istituzionale di riferimento, nonché sviluppare e consolidare i rapporti con gli organismi pubblici e istituzionali. L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio di competenze dei commercialisti, rafforzandone il ruolo di interlocutori qualificati nei processi di evoluzione del sistema fiscale italiano.

“In una fase caratterizzata da una profonda evoluzione del sistema tributario, riteniamo fondamentale rafforzare il contributo tecnico e propositivo della nostra categoria al dibattito fiscale del Paese. L’istituzione del Dipartimento risponde alla volontà di valorizzare il patrimonio di competenze dei commercialisti, mettendolo a disposizione del legislatore e delle istituzioni per concorrere alla costruzione di un sistema fiscale più semplice, equo e coerente con le esigenze di cittadini, imprese e professionisti”, ha dichiarato Elbano de Nuccio, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

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“Sono lieto di poter dare un contributo – afferma Massimo Conigliaro – in un contesto di assoluto rilievo dal punto di vista scientifico e professionale. Ringrazio il Presidente Elbano de Nuccio, il Consiglio Nazionale ed il Consigliere siciliano Aldo Campo, per il sostegno e la fiducia accordata. Sono consapevole della rilevanza del momento, con la riforma tributaria appena varata e con i Testi Unici che entreranno in vigore il prossimo 1° gennaio. L’intento è quello di offrire soluzioni e proposte per affinare le disposizioni di legge, studiarne la migliore interpretazione, ricercare la certezza del diritto e consentirne una proficua applicazione a tutti noi”.

Massimo Conigliaro, oltre ad essere Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Siracusa, è docente a contratto di Diritto Tributario nell’Università degli Studi di Palermo ed è autore di numerosi libri e contributi scientifici, pubblicati in riviste specializzate di settore.