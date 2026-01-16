Massimo Conigliaro nuovo presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Siracusa

Massimo Conigliaro della lista InnovAzione è il nuovo Presidente dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti contabili di Siracusa. Al termine dello spoglio, infatti, è risultato il più votato avendo ottenuto 182 preferenze da candidato e 36 di lista, per un totale di 218 voti. Al secondo posto Giuseppe Canto (180+24) per un totale di 204 voti. L’altra candidato, Salvatore Geraci, ha ottenuto 92 voti (72+20).

Hanno votato in 516 su 557 aventi diritto di voto, con un’affluenza del 92.64%. Si votava anche per il rinnovo del Consiglio. Sono risultati eletti per la lista InnovAzione Cristina Messina, Maria Grazia Gangano, Massimiliano Messina, Francesca Morrone, Salvo De Benedictis, Cinzia Trigilia, Guido Antonuccio e Beatrice Cascone. Per la lista Professionisti del Cambiamento, invece, sono stati eletti Giuseppe Canto (candidato anche alla presidenza) e Salvatore Vignigni.

Contestualmente si è votato anche per il Collegio dei revisori, in cui entrano a far parte: Massimiliano Tiralongo, Dorotea Caligiore e Eliana Telesca; e per il Comitato delle Pari Opportunità di cui faranno parte Letizia Santoro, Maria Sipala e Anna Mamo.