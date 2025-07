Massimo Izzo: l’arte del mare apre in una nuova boutique a Noto con il figlio Pietro

Una scelta che non è solo l’apertura di una nuovo punto vendita. È un segnale di continuità, con il figlio e la sua compagna, che cominciano ad affiancarlo in un nuovo luogo da scoprire e in cui pensare alla condivisione di un progetto unico. E poi c’è l’eleganza di Noto, un luogo vicino alla sua Siracusa, con due città legate dall’arte, dal barocco, dal mare e dalla cultura.

La creatività del maestro orafo Massimo Izzo arriva a Noto: in via Rocco Pirri, l’elegante via che si affaccia poi su corso Vittorio Emanuele e che conduce all’elegante Loggia del Mercato, è adesso aperta la sua boutique, dove sarà possibile ammirare dal vivo le sue creazioni uniche, frutto di uno stile personale che unisce tecniche tradizionali come filigrana, cera persa, incisione e lavorazione scultorea con design audaci e contemporanei.





Le sue opere sono esposte in prestigiose boutique e gallerie internazionali: al Ritz di Place Vendôme a Parigi, nella WorldsArtists di Nizza sulla Costa Azzurra e alla galleria Elisabetta Cipriani Gallery a Londra. Ha partecipato anche alla Fiera Internazionale del Gioiello di Hong Kong, tra i più importanti saloni del settore e quest’anno le sue opere sono anche esposte da Bergdorf Goodman, tempo mondiale del lusso affacciato sulla Fifth Avenue.

La nuova boutique di via Rocco Pirri diventa così un luogo d’eccellenza per immergersi nell’universo creativo del maestro orfao: ogni pezzo nasce dal laboratorio e riflette una visione artistica che parla di natura, tradizione e modernità. Una boutique dove la clientela può vivere la storia dietro ogni gioiello, conoscere il maestro e scoprire una Sicilia autentica e raffinata.