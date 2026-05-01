Massimo Mennitti nuovo vice comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri: per 5 anni fu a capo del Comando a Siracusa

Il Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti, nominato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa Guido Crosetto, nuovo vice comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri. Dalla formazione all’Accademia Militare di Modena, il Generale Mennitti ha guidato con successo reparti territoriali complessi. Dal 2006 al 2011 è stato a capo del Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa, prima di essere trasferito al Comando Generale di Roma, dove, per anni é stato a capo dell’Ufficio Cooperazione Internazionale.

Il Generale Mennitti prende il posto del generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, che lascia l’incarico di Vicecomandante Generale per portare avanti un altro incarico. Anche Minicucci ha guidato dei reparti aretusei: il Nucleo Operativo della Compagnia di Siracusa, dal 1987 al 1989 e successivamente la Compagnia di Siracusa, fino al 1991.

“Al Generale Mennitti rivolgo i miei più sinceri auguri per questo incarico – le parole del ministro Guido Crosetto -. La sua lunga esperienza e la profonda conoscenza dell’Istituzione rappresentano una solida garanzia. Sono certo che saprà svolgere il suo ruolo con competenza ed equilibrio, offrendo un apporto concreto all’azione dell’Arma al servizio dei cittadini, nel solco dei valori che la contraddistinguono. Un sentito ringraziamento al Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci per l’impegno e la dedizione con cui ha ricoperto il prestigioso incarico di Vicecomandante Generale, assicurando un prezioso contributo all’Istituzione”.