“Maternità non deve diventare un ostacolo”, Chiara Ficara interviene dopo il caso in aula

Attualità · Il caso

La consigliera comunale di Siracusa Chiara Ficara racconta sui social quanto accaduto nei giorni scorsi, dopo la pregiudiziale presentata in Consiglio comunale sulla possibilità di partecipare alle sedute da remoto. La questione era nata dalla richiesta della stessa consigliera, impossibilitata a raggiungere Palazzo Vermexio per motivi di salute. La pregiudiziale è stata poi ritirata dopo il confronto in aula e gli interventi di diversi consiglieri.

Ficara ha ricostruito una vicenda personale particolarmente delicata. A 38 settimane di gravidanza, una caduta le ha provocato una frattura scomposta trimalleolare alla caviglia. Dopo il ricovero, i medici hanno disposto il parto cesareo anticipato e, alcuni giorni più tardi, un intervento chirurgico alla caviglia.

Durante la degenza ospedaliera, con la figlia appena nata e una gamba immobilizzata, la consigliera ha chiesto di poter partecipare ai lavori del Consiglio comunale in collegamento da remoto. Una richiesta legata, spiega, all’impegno assunto con gli elettori di Cassibile e Siracusa.

La questione è arrivata in aula con una pregiudiziale sulla possibilità di consentire la partecipazione a distanza, ritenuta non prevista dall’attuale regolamento comunale. Una posizione che ha aperto il confronto tra i gruppi consiliari. La maggioranza, secondo quanto riferito dalla consigliera, ha richiamato anche la sua condizione di neo-mamma, mentre diversi colleghi sono intervenuti sostenendo la necessità di garantire la partecipazione e le pari opportunità. Alla fine, il Pd ha ritirato la pregiudiziale, consentendo a Ficara di prendere parte alla seduta.

“Lo capisco, il regolamento va aggiornato. Ma quello che non posso accettare è che si metta in discussione il diritto di una donna, di una neo-mamma, di una consigliera eletta, di esserci. Di fare il suo lavoro”, scrive Ficara nel suo messaggio.

La consigliera ha ringraziato i colleghi che hanno preso la parola in suo sostegno e quanti le hanno manifestato vicinanza in questi giorni. Nel suo intervento ha anche posto l’accento sulla necessità di tutelare i diritti delle donne, soprattutto quando la maternità si intreccia con gli impegni professionali e istituzionali.

“Noi donne abbiamo il diritto e il dovere di far rispettare i diritti che abbiamo conquistato con sudore e sacrifici”, afferma, rivendicando la volontà di continuare a svolgere il proprio mandato nonostante le difficoltà.

Il messaggio si chiude con una frase che riassume il significato della vicenda per la consigliera: “Io ci sono. Per tutte le donne che non vogliono scegliere tra essere madri ed essere se stesse”.