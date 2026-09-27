Matia Bazar, Serena Brancale e Ricchi e Poveri: a Priolo 3 serate di grande musica

Attualità · ingresso gratuito

Priolo Gargallo si prepara a vivere tre giorni di grande musica e spettacolo, con un programma che porterà sul palco di largo dell’Autonomia comunale tre importanti protagonisti della scena musicale italiana.

Si parte mercoledì 30 settembre con i Matia Bazar, una delle formazioni più iconiche della musica italiana. Il pubblico potrà vivere un viaggio attraverso i grandi successi che hanno segnato la storia della band e accompagnato intere generazioni.

Giovedì 1 ottobre sarà la volta di Serena Brancale, artista dalla voce inconfondibile e dalla straordinaria energia. Il suo stile, capace di fondere jazz, soul e sonorità contemporanee, regalerà al pubblico una serata all’insegna della contaminazione e della qualità musicale.

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A chiudere la tre giorni, venerdì 2 ottobre, saranno i Ricchi e Poveri, autentica icona della musica italiana. Sul palco proporranno i brani più amati del loro repertorio, successi intramontabili che hanno fatto cantare e ballare generazioni di italiani.

“Tre serate diverse per stile e proposta artistica – sottolineano il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco e assessore allo Spettacolo Alessandro Biamonte – unite dalla voglia di vivere insieme la musica e di trasformare Largo dell’Autonomia Comunale in un grande spazio di festa e partecipazione”.

L’appuntamento è dunque a Priolo Gargallo dal 30 settembre al 2 ottobre,

con ingresso gratuito, per tre serate all’insegna della musica, dello

spettacolo e delle emozioni, con artisti capaci di parlare a pubblici di

tutte le età. Gli eventi sono organizzati dall’Amministrazione comunale nell’ambito dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Priolo Gargallo, Angelo Custode.