Matilde Siracusano e la scollatura con l’IA: querela a Vannacci, lui si difende

Politica · La polemica

Una fotografia modificata con l’intelligenza artificiale, pubblicata sui social nel pieno della campagna per le elezioni suppletive di Reggio Calabria, scatena lo scontro politico e porta Matilde Siracusano ad annunciare una querela. Al centro della vicenda c’è un post condiviso dal leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci nel quale la sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia appare con una profonda scollatura che nella fotografia originale non esiste.

L’immagine compare nel post con cui Vannacci invita i reggini a recarsi alle urne. Accanto a Siracusano sono rappresentati Fabio Roscioli, candidato sostenuto dal centrodestra alle suppletive, e Claudio Lotito, senatore di Forza Italia e patron della Reggina. Il fotomontaggio nasce assemblando immagini differenti e, nel caso della sottosegretaria, altera anche l’abbigliamento: nello scatto originale Siracusano indossa sotto la giacca floreale una maglietta bianca, eliminata nella versione manipolata.

La reazione della parlamentare è durissima. Siracusano parla di “un vero e proprio schifo che va arginato” e denuncia un problema che considera più ampio del singolo attacco personale: l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per alterare l’immagine di una donna e trasformarla in uno strumento di denigrazione politica.

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La sottosegretaria ha annunciato di voler procedere per vie giudiziarie. “Quello che ha fatto è reato”, ha dichiarato in un’intervista a Repubblica, sostenendo che reagire sia necessario anche per evitare che episodi simili finiscano per essere normalizzati. Sarà naturalmente l’autorità giudiziaria, qualora la querela venga formalizzata, a valutare eventuali responsabilità e ipotesi di reato.

Siracusano lega inoltre l’episodio al contesto della campagna elettorale calabrese. La deputata di Forza Italia, compagna del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, sottolinea di non essere mai stata eletta in Calabria e di non avere intenzione di candidarsi, chiedendosi perché sia stata coinvolta personalmente nello scontro politico.

Vannacci respinge però una parte precisa delle accuse: sostiene di non essere l’autore della manipolazione. Dopo l’esplosione della polemica ha pubblicato il collegamento al blog calabrese che aveva diffuso precedentemente l’immagine, scrivendo: “A chi mi accusa, senza alcuna concretezza, di aver modificato una foto con la IA, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse, eventualmente, a chi di dovere”. E ha aggiunto: “Continuate pure a occuparvi di scollature”. La sua difesa, dunque, non contesta la natura alterata dell’immagine, ma l’attribuzione a lui della sua realizzazione. Resta però la condivisione sui propri canali social.

Il caso ha provocato una forte reazione soprattutto dentro Forza Italia. Il segretario Antonio Tajani ha definito l’attacco “volgare e inaccettabile”, sostenendo che ritoccare una fotografia per ridicolizzare un avversario politico sia disonorevole. Sono intervenuti anche diversi esponenti azzurri, mentre il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha definito “indegno” manipolare una fotografia per mostrare una persona con un abbigliamento più succinto rispetto a quello reale.

La solidarietà è arrivata anche da esponenti esterni a Forza Italia. Mara Carfagna ha parlato di un’“aggressione intollerabile” e di un utilizzo sessista dell’immagine, mentre la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha definito la manipolazione un attacco “misero e vile”.

La vicenda apre infine una questione che supera lo scontro tra Siracusano e Vannacci: l’impiego dell’intelligenza artificiale nella comunicazione politica per produrre immagini realistiche ma false. La stessa Siracusano ha richiamato la necessità di interrogarsi sull’efficacia delle regole esistenti, soprattutto quando la manipolazione dell’immagine personale diventa uno strumento della competizione politica.