Matrimonio a San Lorenzo per un ex Inter

L’ex centrocampista dell’Inter e della nazionale italiana Nicola Berti si sposerà sabato a San Lorenzo, a Noto. L’indiscrezione è stata confermata da lui stesso stamattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport, in un’intervista rilasciata al giornalista Luca Taidelli.

Berti racconta che il matrimonio con la compagna e madre dei suoi due figli Hayet, si svolgerà in spiaggia nell’omonimo lido a pochi passi da Marzamemi e in territorio di Noto. A unire i due in matrimonio sarà proprio il titolare.

Berti, che nel frattempo festeggia 59 anni, è stato uno dei primi personaggi famosi a farsi vedere dalle parti di Noto e dintorno, con l’amico ed ex compagno di squadra Aldo Serena, centravanti nativo di Montebelluna, provincia di Treviso.