Matrimonio interrotto e richiesta di perdono, a C’è Posta per te la storia di Viviana e Salvatore

Provincia di Siracusa ieri sera protagonista a C’è Posta per Te con la signora Viviana che ha chiesto davanti alla telecamere perdono al marito Salvatore dopo un altro tradimento, chiedendogli di ricominciare da capo e portando con sé anche un anello.

I due, sposati da oltre 20 anni e fidanzati da quando ne avevano 14, hanno anche due figli. Lui è cresciuto in Lombardia e Marcello storico postino di C’è Posta per Te, gira in bici a Palazzolo Acreide per consegnargli la tradizinale lettera di invito.

La donna dopo un intervento per il bypass gastrico perde circa 40 chili e dopo anni trascorsi a non accettarsi davanti allo specchio, comincia una nuova fase della propria vita. Succede così un primo tradimento, nato dai social, che l’uomo scopre e perdona. Passano un paio di anni e nuovamente si verifica una storia simile, stavolta con un’altra persona che faceva parte della stessa cerchia di amici. Anche questa volta Salvatore accetta di metterci una pietra sopra. Arriva una terza volta, con un uomo più giovane conosciuto sempre sui social e Salvatore stavolta dice basta, nonostante le parti sembrano poi invertirsi: sarà lui a diventare l’amante della moglie.

Nonostante le parole di Maria De Filippi e il pianto di Viviana, Salvatore è deciso: riconosce l’amore per la moglie non negando di essergli stato vicino nonostante tutto e ribadendo per il bene dei figli anche il proprio affetto, ma stavolta decide di mettere in primo piano il rispetto per se stesso: per questo motivo decide di non aprire la busta.