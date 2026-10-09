Mattarella ringrazia Di Salvo e Ricupero per il libro Sulle orme di Lucia

Attualità · LETTERA

“Il Presidente della Repubblica mi incarica di ringraziarvi per il vostro libro “Sulle Orme di Lucia” che avete voluto fargli pervenire”. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha scritto ai giornalisti Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero, per ringraziarli del loro libro “Sulle orme di Lucia – per essere Testimoni credibili”, edizioni San Paolo. E’ quanto si legge nella lettera a firma del Consigliere del Presidente della Repubblica e Direttore dell’Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica Italiana, Simone Guerrini.

Il libro racconta la peregrinatio del corpo di Santa Lucia da Venezia in Sicilia, dal 14 al 30 dicembre del 2024. Il libro vuole far riscoprire la testimonianza di libertà e coraggio di Lucia: raccoglie le parole, le testimonianze e riflessioni dei vescovi, sacerdoti e laici, che hanno vissuto la peregrinatio della santa come un segno di grazia e di speranza. Il testo è completato dal racconto per immagini con 90 foto di Riccardo Piccione. Un invito ad essere nel mondo testimoni credibili del Vangelo, costruttori di pace e portatori di luce. Nel libro è contenuta la Lettera inviata da Papa Francesco alla Chiesa di Siracusa, mentre la prefazione è stata curata dal cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi.

“Per questo messaggio dobbiamo ringraziare il consigliere del Presidente della Repubblica dott. Simone Guerrini che, insieme al consigliere per la Comunicazione del Presidente della Repubblica dott. Giovanni Grasso, hanno fatto pervenire una copia di “Sulle Orme di Lucia” al presidente Mattarella – spiegano gli autori -. Siamo molto contenti perché la peregrinatio che ha coinvolto quattro diocesi, quattro vescovi, e migliaia di devoti e fedeli, è arrivata fra le mani del Capo dello Stato, e poi per noi si tratta di una grande emozione che si aggiunge a quella arrivata da papa Leone XIV”.