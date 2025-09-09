Matteo Nucci presenta a Siracusa “Platone”, il suo ultimo romanzo

Questa sera alle 19, il Cortile della sede storica del Gargallo in Ortigia, ospiterà la presentazione dell’ultimo importante libro di Matteo Nucci.

“Platone”, il nuovo romanzo dello scrittore, ci accompagna con grazia nell’Atene del V secolo a.C., per presentarci l’uomo dietro il grande filosofo, e i luoghi e gli incontri che hanno ispirato le sue opere più importanti.

Un libro che, soprattutto, indaga il suo rapporto con la Morte e con l’Eros e che ci regala un portentoso affresco storico dell’epoca, della vita in Grecia nell’epoca di Platone, con sullo sfondo personaggi storici e mitici e vicende nelle quali Siracusa emerge con grande rilevanza.

Organizzato da Articolo 9 e dalla Pro Loco in collaborazione con Naxos Legge, la Pro Loco e la Casa del Libro, l’incontro ha il patrocinio gratuito del Comune di Siracusa.

Saranno Luigi Puzzo, Fabio Granata e Fulvia Toscano ad accompagnare Matteo Nucci nel racconto siracusano del suo importante romanzo storico.