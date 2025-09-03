Ultime news

2 minuti di lettura
cooperativa l’Integrazione

Mattinata al mare per il sindaco Pippo Gianni con le persone con disabilità al lido Abil beach di Marina di Priolo

Le persone con disabilità registrate nella piattaforma e accolte in spiaggia sono state 827, provenienti da diversi paesi europei e da ogni parte d’Italia

Le persone con disabilità registrate nella piattaforma e accolte in spiaggia sono state 827, provenienti da diversi paesi europei e da ogni parte d’Italia

2 minuti di lettura

Nuotata a Marina di Priolo, questa mattina, per il sindaco Pippo Gianni.

Il primo cittadino, invitato dai diversamente abili che frequentano la spiaggia AbilBeach, si è tuffato nelle acque cristalline di Priolo, tra sorrisi, abbracci e confidenze scambiate con i bagnanti presenti.


Quest’anno grande successo e partecipazione per Abil Beach, unico esempio in tutta la Sicilia, che conferma il suo prestigio mediante i feedback positivi ricevuti dall’utenza.

Le persone con disabilità registrate nella piattaforma e accolte in spiaggia sono state 827, provenienti da diversi paesi europei e da ogni parte d’Italia. Considerando una media di 3 accompagnatori ad utente, il numero delle persone accolte è di 2481 fino il 31 agosto. Lo scorso anno erano state 455.

I dati sono stati resi noti da Veronica Calamo, presidente della cooperativa l’Integrazione, che ha gestito AbilBeach per conto del Comune di Priolo Gargallo.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Gianni, si è svolta per il terzo anno consecutivo e ha permesso, alle persone con disabilità, di avere a disposizione gratuitamente ombrelloni, lettini comfort, sedie Job, una canoa trasparente per vivere l’esperienza del mare aperto, la “Sole-Mare”, una speciale sedia che ha permesso ai fruitori di entrare in acqua e passeggiare sul bagnasciuga, con un servizio di assistenza svolto da operatori qualificati, a disposizione delle persone con ogni tipo di disabilità: motoria, cognitiva e sensoriale.

Abil Beach quest’anno è stato integrato al lido comunale. Il servizio è stato migliorato per evitare la ghettizzazione.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni