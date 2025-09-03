Mattinata al mare per il sindaco Pippo Gianni con le persone con disabilità al lido Abil beach di Marina di Priolo

Nuotata a Marina di Priolo, questa mattina, per il sindaco Pippo Gianni.

Il primo cittadino, invitato dai diversamente abili che frequentano la spiaggia AbilBeach, si è tuffato nelle acque cristalline di Priolo, tra sorrisi, abbracci e confidenze scambiate con i bagnanti presenti.





Quest’anno grande successo e partecipazione per Abil Beach, unico esempio in tutta la Sicilia, che conferma il suo prestigio mediante i feedback positivi ricevuti dall’utenza.

Le persone con disabilità registrate nella piattaforma e accolte in spiaggia sono state 827, provenienti da diversi paesi europei e da ogni parte d’Italia. Considerando una media di 3 accompagnatori ad utente, il numero delle persone accolte è di 2481 fino il 31 agosto. Lo scorso anno erano state 455.

I dati sono stati resi noti da Veronica Calamo, presidente della cooperativa l’Integrazione, che ha gestito AbilBeach per conto del Comune di Priolo Gargallo.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Gianni, si è svolta per il terzo anno consecutivo e ha permesso, alle persone con disabilità, di avere a disposizione gratuitamente ombrelloni, lettini comfort, sedie Job, una canoa trasparente per vivere l’esperienza del mare aperto, la “Sole-Mare”, una speciale sedia che ha permesso ai fruitori di entrare in acqua e passeggiare sul bagnasciuga, con un servizio di assistenza svolto da operatori qualificati, a disposizione delle persone con ogni tipo di disabilità: motoria, cognitiva e sensoriale.

Abil Beach quest’anno è stato integrato al lido comunale. Il servizio è stato migliorato per evitare la ghettizzazione.