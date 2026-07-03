Mattinata di incidenti nel Siracusano: tre sinistri con feriti tra SS114 e A18, traffico rallentato

Mattinata particolarmente critica per la viabilità nel Siracusano, dove dopo il primo incidente avvenuto lungo la SS114, dopo lo svincolo Siracusa Sud in direzione Catania, si sono verificati altri due sinistri stradali con persone ferite.

Il secondo incidente è avvenuto lungo la Strada Statale 114, dopo lo svincolo di Melilli in direzione Siracusa, mentre un terzo sinistro si è registrato sull’autostrada A18 Siracusa-Gela, in direzione Gela, nel tratto compreso tra Canicattini Bagni e Cassibile.

Secondo quanto riferito, al momento dell’incidente sull’autostrada era in corso una precipitazione piovosa nella zona interessata, circostanza che potrebbe aver contribuito a rendere più difficili le condizioni di guida.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per prestare assistenza ai feriti, effettuare i rilievi e ripristinare le normali condizioni di sicurezza lungo le arterie interessate.

La Polizia Stradale invita gli automobilisti a procedere con la massima prudenza, tenendo conto sia delle condizioni meteorologiche sia dei rallentamenti e delle code che si sono formate in prossimità dei punti interessati dagli incidenti.