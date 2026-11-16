Mattoncini per ricostruire legami: laboratori per i figli dei detenuti a Siracusa

Attualità · Sprigiona il cuore

Ci sono gesti semplici che racchiudono significati profondi. Scegliere un mattoncino, cercare l’incastro giusto, immaginare una forma, costruire insieme. Azioni che appartengono al linguaggio spontaneo dell’infanzia, ma che possono trasformarsi in preziose occasioni di crescita e di espressione emotiva.

È quanto avvenuto nei laboratori realizzati a Siracusa, Vittoria e Modica nell’ambito di “Sprigiona il tuo cuore”, il progetto dedicato ai figli di persone detenute, con l’obiettivo di accompagnarli nella scoperta delle proprie risorse e nella tutela dei legami familiari.

L’iniziativa vede come ente capofila la Fondazione di Comunità Val di Noto, presieduta da don Gianni Donzello.

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Attraverso i mattoncini da costruzione, i bambini hanno dato vita a case, torri, ponti e piccoli mondi colorati. Un’attività ludica che racchiude un valore educativo più profondo: costruire significa scegliere, sperimentare, collaborare, ma anche scoprire che una struttura può essere modificata e che, dopo aver “smontato”, è possibile ricostruire.

“Ogni bambino ha diritto a sentirsi accolto, riconosciuto e amato, indipendentemente dalle difficoltà che attraversano la sua storia familiare. Con “Sprigiona il tuo cuore” desideriamo offrire opportunità concrete per custodire i legami affettivi e accompagnare i più piccoli in un percorso di fiducia e crescita”, sottolinea don Gianni Donzello, presidente della Fondazione di Comunità Val di Noto.

La realizzazione dei laboratori è stata coordinata da Heart4Children APS, attraverso Antonella Quattropani, operatrice senior, e Valeria Gilistro, operatrice junior, affiancate dalle équipe della Fondazione di Comunità Val di Noto, di Passwork e della Fondazione San Giovanni Battista, impegnate nelle rispettive sedi territoriali.

“Il gioco è uno strumento educativo capace di raggiungere dimensioni che non sempre trovano espressione nelle parole. Attraverso questi laboratori lavoriamo sulla fiducia, sulla relazione e sulle risorse emotive dei bambini, nella consapevolezza che la ricostruzione dei legami affettivi richiede un accompagnamento attento e continuativo”, evidenzia Gianni Saraceno, coordinatore del progetto.

L’intervento non si esaurisce, infatti, nel rapporto tra genitore e figlio, ma coinvolge diversi aspetti della crescita: la percezione di sé, il riconoscimento delle emozioni, le relazioni con i coetanei e la fiducia negli adulti.

A Siracusa, Vittoria e Modica, le costruzioni colorate hanno così raccontato qualcosa che va oltre gli oggetti realizzati: la possibilità di riconoscere il proprio valore, ritrovare fiducia e coltivare legami significativi.