Maturità 2026, l’analisi del testo parla Siracusano: Vitaliano Brancati tra le tracce

È un giorno di grande emozione per i 527.747 studenti italiani che oggi, dalle 8:30, hanno iniziato ad affrontare la prima prova scritta degli esami di Stato. Ma per il territorio siracusano, e in particolare per la comunità di Pachino, la sorpresa è stata doppia: tra le sette tracce elaborate dal Ministero dell’Istruzione figura infatti Vitaliano Brancati, uno dei figli più illustri di questa terra.

Brancati è stato scelto per la Tipologia A (analisi del testo in prosa). Il Ministero ha proposto ai maturandi un brano tratto da “I piaceri”, un’opera del 1943 che raccoglie meditazioni, fantasie e ricordi dell’autore. Agli studenti è stato chiesto di comprendere e analizzare il testo, riassumendone il contenuto e commentando le riflessioni, spesso venate di nostalgia e ironia, contenute in questo diario di esperienze umane.

Nato proprio a Pachino il 24 luglio 1907, Brancati apparteneva a una famiglia profondamente legata alla cultura letteraria locale; sia il padre che il nonno erano stati autori di novelle e poesie. Sebbene gli studi lo abbiano portato prima a Modica e poi a Catania, le sue radici siracusane e siciliane sono rimaste il fulcro della sua intera produzione artistica. Brancati è infatti celebre per aver saputo raccontare, con una scrittura “agilissima” e beffarda, la realtà della provincia siciliana, elevandola a metafora della società italiana del tempo.

Un autore da riscoprire La scelta del Ministero riporta l’attenzione su un intellettuale che, come sottolineato da Leonardo Sciascia, ha saputo rappresentare meglio di chiunque altro il rapporto tra il costume italiano, l’erotismo e il fascismo, mescolando situazioni tragiche a manifestazioni comiche. Dalle velleità del “gallismo” descritte in “Don Giovanni in Sicilia” alla satira politica di “Il bell’Antonio”, Brancati ha utilizzato la sua sicilianità per rompere gli schemi letterari tradizionali di Verga e Pirandello.

Per i giovani maturandi della provincia di Siracusa, trovarsi davanti alle pagine di un concittadino di tale spessore rappresenta non solo una prova d’esame, ma un riconoscimento del valore culturale di un territorio che continua a parlare alla nazione intera attraverso i suoi grandi maestri.

Oltre a Brancati, la prima prova ha visto protagonisti anche Cesare Pavese per l’analisi del testo poetico, l’Assemblea Costituzionale con un discorso di Giuseppe Saragat, e riflessioni sull’attualità legate ai concetti di “incanto” e “fatica”