Maturità 2026, l’augurio del direttore dell’Usr Sicilia Filippo Serra: “Abbiate fiducia nel vostro talento”

Alla vigilia della prima prova scritta dell’Esame di Maturità 2026, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Filippo Serra, ha rivolto un messaggio di incoraggiamento alle migliaia di studentesse e studenti che domani affronteranno il tema di Italiano.

“L’Esame di Maturità 2026 sta per iniziare. Domani sarete in tanti ad affrontare la prima prova, Italiano, di un esame che nel suo complesso rappresenta un ambito traguardo per studentesse e studenti”, scrive Serra, sottolineando come questo appuntamento rappresenti il punto di arrivo di un lungo percorso scolastico.

Nel suo messaggio, il direttore invita i maturandi ad affrontare l’esame con serenità e consapevolezza. “L’Esame di Maturità non è che una prova delle vostre abilità e competenze acquisite e conquistate durante i vostri anni di studio e al contempo di vita”, afferma, esortando i ragazzi a dare il meglio di sé e ad avere fiducia nelle proprie capacità.

Serra ha inoltre voluto ringraziare il personale scolastico che accompagna quotidianamente gli studenti nel loro percorso di crescita: docenti, dirigenti scolastici e personale Ata, il cui contributo è fondamentale per il funzionamento della scuola.

Nel suo intervento non manca un invito ai giovani a guardare al futuro con determinazione e responsabilità. “Vi auguro di inseguire con tenacia i vostri obiettivi e che i sani principi vi siano da guida in futuro. Non cercate scorciatoie, ogni conquista, ogni vittoria ha un sapore diverso se meritata”, scrive.

Infine, un richiamo al valore della maturità non solo scolastica, ma anche umana e civile: “Non ho motivo di dubitare che continuerete ad essere donne e uomini responsabili e che saprete coltivare il rispetto reciproco. In una parola, Maturità”.

Il messaggio si conclude con un incoraggiamento semplice e diretto rivolto a tutti i candidati: “Dunque, forza ragazze e ragazzi, buon lavoro”.