Maturità 2026, sospiro di sollievo per gli studenti siracusani dopo la prima prova: “Emozione e tensione, ma è andata”

Primo ostacolo superato per i maturandi siracusani. Questa mattina migliaia di studenti sono tornati tra i banchi per affrontare la prima prova scritta dell’Esame di Stato 2026, il tradizionale tema di Italiano che ha dato ufficialmente il via alla maturità.

Alle 8:30 sono stati aperti i plichi telematici del ministero dell’Istruzione e del merito, svelando le sette tracce tra cui gli studenti hanno potuto scegliere. Per la tipologia A, dedicata all’analisi del testo, sono stati proposti brani di Cesare Pavese e Vitaliano Brancati. Per la tipologia B, quella del testo argomentativo, le tracce hanno riguardato testi di Giuseppe Saragat, Piero Bianucci e Frank Furedi. Infine, per la tipologia C, dedicata ai temi di attualità, gli studenti si sono confrontati con riflessioni tratte da Husmann e Calabresi.

All’uscita dalle scuole, tra sorrisi e commenti a caldo, molti ragazzi hanno manifestato sollievo per aver superato il primo appuntamento dell’esame. Una prova attesa per mesi e vissuta con un inevitabile carico di emozioni, tra tensione, aspettative e voglia di dimostrare il lavoro svolto durante il percorso scolastico.

La maturità proseguirà domani, venerdì 19 giugno, con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo di studio e dalla durata variabile a seconda dell’istituto frequentato. Successivamente sarà la volta dei colloqui orali, che prenderanno il via nei prossimi giorni secondo il calendario stabilito dalle commissioni d’esame.

Per gli studenti siracusani, intanto, il primo passo verso il diploma è stato compiuto. Dopo settimane di preparazione e la tradizionale “notte prima degli esami”, oggi è arrivato il momento della prova più attesa. E per molti, all’uscita dalle aule, il sentimento prevalente è stato uno solo: il sollievo.