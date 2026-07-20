Maturità a Siracusa, tre centisti al liceo Linguistico Sacro Cuore

Attualità · Massimo dei voti

Si sono conclusi con risultati significativi gli Esami di Stato per gli studenti del Liceo Linguistico dell’Istituto Paritario Sacro Cuore di Siracusa.

Tra i diplomati di quest’anno, tre studenti hanno ottenuto il massimo dei voti: Veronica Tuccitto, che ha conseguito la votazione di 100 e lode, e Marcello Rodante ed Emanuele Bonanno, entrambi diplomati con 100/100.

Un risultato che premia il percorso scolastico svolto dagli studenti nel corso degli anni e l’impegno profuso nello studio, con il supporto delle famiglie e del corpo docente.

La comunità scolastica dell’Istituto Paritario Sacro Cuore esprime soddisfazione per i traguardi raggiunti dai tre ragazzi, augurando loro di proseguire con successo il proprio percorso formativo e professionale.

I risultati ottenuti rappresentano un ulteriore elemento di attenzione per il lavoro portato avanti dal Liceo Linguistico dell’Istituto, impegnato nella formazione degli studenti attraverso lo studio delle lingue e una preparazione culturale ampia e articolata.