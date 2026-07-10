Maturità, ecco le centiste e i centisti (anche con lode) dell’Einaudi di Siracusa

Si chiude sotto il segno dell’eccellenza la sessione degli Esami di Stato di quest’anno per l’IISS “L. Einaudi” di Siracusa. Sono stati quaranta, in totale gli studenti e le studentesse che hanno superato le prove d’esame raggiungendo il punteggio massimo di 100/100, con un gruppo di diplomati che hanno ottenuto anche la lode.

Studenti meritevoli che si sono distinti nei cinque anni per la passione per lo studio, per l’impegno costante, per la determinazione a raggiungere gli obiettivi. Un risultato che premia un percorso di studi caratterizzato da una media dei voti brillante e prove d’esame, scritti e orale, giudicate impeccabili dalle commissioni esaminatrici. I quaranta “centisti” si distribuiscono tra i diversi indirizzi di studio presenti nell’Istituto Einaudi (liceo scientifico tradizionale, liceo scienze applicate, liceo TrED, Costruzione Ambiente e Territorio diurno e serale).

Soddisfazione è stata espressa dal Dirigente Scolastico dell’Einaudi, prof.ssa Egizia Sipala, che ha sottolineato come questi punteggi non siano solo il frutto di una performance brillante nei giorni d’esame, ma il coronamento di un cammino di crescita personale e culturale. Per questi quaranta ragazzi si aprono ora le porte dell’università e dell’alta formazione, con un bagaglio di competenze che rappresenta un ottimo biglietto da visita per il futuro accademico e professionale.

Di seguito l’elenco degli studenti centisti, la classe e la votazione conseguita.

Corelli Gaia (4T) 100 e lode, Gualtieri Claudia (4T) 100 e lode, Grimaldi Tea Lise (5A) 100 e lode, Motta Daria (5AS) 100, Giarratano Nicolo’ (5AS) 100 e lode, Marino Luciano Mattia (5AS) 100 e lode, Costante Laura (5B) 100, Scolaro Francesco (5B) 100, Troia Arturo (5B) 100, Pugliara Riccardo (5B) 100 e lode, Rizza Gemma (5B) 100 e lode, Sultana Alessandro (5B) 100 e lode, Caruso Eleonora (5BS) 100, Valenti Giada (5BS) 100, Di Pietro Noemi (5BS) 100 e lode, Terranova Ambra (5BS) 100 e lode, La Iacona Luca (5C) 100, Masuzzo Emanuele (5C) 100, Parlato Lorenzo (5C) 100, Arnao Lorenzo (5C) 100 e lode, Cardoville Aurora Lucia (5C) 100 e lode, Gibellino Rubina (5C) 100 e lode, Grasso Matteo (5C) 100 e lode, Salonia Nicole (5C) 100 e lode, Tantillo Leonardo (5C) 100 e lode, Cartelli Miriam(5CAT) 100, Bellaera Amanda (5CAT SER) 100, Salerno Simona (5CAT SER) 100, Bonomo Daiana (5CS) 100, Pisasale Gaspare (5CS) 100, Tine’ Matteo (5CS) 100 e lode, Rosapinta Martina (5D) 100, Nevotti Nadia (5D)100 e lode, Romeo Martina (5D) 100 e lode, Cannizzo Federico Antonio (5DS) 100, Riolo Demetrio Claudio (5DS) 100, Tarascio Giuseppe (5DS) 100, Sale Mariagrazia (5DS)100 e lode, Di Mauro Giorgia (5ES) 100 e lode, Failla Giorgia (5ES) 100 e lode.