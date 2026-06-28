Maxi inchiesta antimafia a Priolo, 35 indagati: anche ex amministratori

Una vasta indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia ha scosso Priolo Gargallo. Al centro dell’inchiesta vi è una presunta associazione mafiosa che, secondo gli investigatori, sarebbe stata attiva in diversi settori illeciti, dalle estorsioni al traffico di sostanze stupefacenti, fino a presunti episodi di voto di scambio.

Come riportato dal quotidiano La Sicilia, l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, composta da 111 pagine, coinvolge complessivamente 35 indagati, tra cui tre minorenni. Tra i diversi filoni investigativi, uno riguarda una presunta attività di voto di scambio legata alle elezioni amministrative del giugno 2023.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’ipotesi di reato sarebbe contestata a Fabio e Dilan De Simone e a due ex consiglieri comunali di Priolo Gargallo, Giuseppe Pennisi e Manuel Pennisi, oltre a Diego Giarratana (Vicepresidente Libero Consorzio Siracusa). L’accusa sostiene che, in vista della competizione elettorale, gli ex amministratori avrebbero contattato quelli che vengono indicati come i principali promotori e organizzatori dell’associazione, ottenendo la promessa di sostegno elettorale in cambio di assunzioni e opportunità lavorative.

Si tratta di contestazioni che saranno oggetto del successivo confronto processuale.

Un ulteriore segmento dell’inchiesta si concentra su presunte attività estorsive lungo la costa priolese. Secondo gli investigatori, alcuni degli indagati avrebbero imposto servizi di guardiania a chioschi e lidi balneari, oltre a pretendere denaro dagli automobilisti per il parcheggio. In alcuni casi, sempre secondo l’accusa, il mancato pagamento avrebbe potuto comportare ritorsioni, tra cui danneggiamenti, incendi o aggressioni.

Le accuse dovranno ora essere vagliate nelle sedi giudiziarie competenti.

“L’eventuale processo si farà nelle aule del Tribunale. Questo è fuor di dubbio. – ha dichiarato Christian Bosco – Una riflessione, però, è d’obbligo, anche alla luce del silenzio assordante della politica priolese. I fatti, così come prospettati, sono indubbiamente gravi. La Prefettura, proprio per questo, deve avviare subito tutti gli accertamenti del caso e nominare una commissione di indagine. Le Istituzioni e la Politica devono rispondere con fermezza. Priolo merita di meglio”