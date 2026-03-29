Maxi operazione della Polizia Penitenziaria a Cavadonna: sequestrati 67 cellulari

Blitz nella notte presso la casa circondariale di Siracusa, in contrada Cavadonna, dove la Polizia Penitenziaria ha condotto una vasta operazione conclusasi nelle prime ore del mattino.

L’intervento, organizzato con la massima riservatezza dal comandante ad interim e coordinato dal provveditore regionale, ha visto l’impiego di un imponente dispositivo di forze: tra i 200 e i 300 agenti provenienti da diversi istituti del Sud Italia e della Sicilia, supportati anche da unità cinofile.

Secondo le prime informazioni, ancora in fase di verifica, l’operazione avrebbe portato al sequestro di circa 67 telefoni cellulari, oltre a sostanze stupefacenti introdotte illegalmente all’interno della struttura penitenziaria.

Un risultato che, se confermato, rappresenterebbe un duro colpo a un presunto sistema organizzato illegale che, secondo fonti sindacali, rischiava di compromettere l’ordine e la sicurezza dell’istituto. L’intervento viene interpretato come un segnale chiaro da parte dell’amministrazione: negli istituti penitenziari siciliani non vi sarà tolleranza per fenomeni di illegalità.

Non si esclude, inoltre, che al termine delle attività istruttorie possano essere adottati provvedimenti nei confronti dei detenuti coinvolti, compresi eventuali trasferimenti in altre strutture.

Soddisfazione è stata espressa dall’OSAPP, che da tempo segnalava criticità all’interno del carcere aretuseo. Il sindacato ha sottolineato come l’istituto, che ospita circa 650 detenuti provenienti da tutta Italia, necessitasse di maggiore attenzione da parte degli organi competenti, anche alla luce del malcontento manifestato dal personale.

L’operazione rappresenta dunque un punto di svolta nella gestione della sicurezza interna, in attesa di ulteriori conferme ufficiali e sviluppi investigativi