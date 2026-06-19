Maxi sequestro di droga nel Siracusano. I finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un uomo di 34 anni, originario del capoluogo etneo, sorpreso a trasportare circa 400 chilogrammi di hashish a bordo di un fuoristrada intercettato nei pressi di Augusta.

L’operazione rientra nell’ambito dell’intensificazione dei controlli disposti dalla Guardia di Finanza lungo le principali direttrici viarie che collegano Catania alle province limitrofe, considerate particolarmente sensibili per il contrasto ai traffici illeciti.

A insospettire i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania è stato l’insolito carico trasportato dal veicolo: l’abitacolo del fuoristrada risultava infatti completamente occupato da scatole di cartone. Fermato per un controllo, il conducente avrebbe manifestato immediatamente segni di nervosismo, circostanza che ha spinto le Fiamme Gialle ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione.

All’interno degli scatoloni sono stati rinvenuti centinaia di panetti contenenti una sostanza pastosa di colore marrone, accuratamente confezionata e sigillata nel cellophane. Sulle confezioni comparivano loghi e marchi riconducibili a note merendine e prodotti dolciari, una tecnica spesso utilizzata per rendere più difficoltosa l’individuazione dello stupefacente durante le fasi di trasporto.

I successivi test effettuati sul posto tramite narcotest hanno confermato che si trattava di hashish. Il quantitativo complessivo sequestrato è stato quantificato in circa 400 chilogrammi. Secondo le stime degli investigatori, la sostanza stupefacente, una volta immessa nelle piazze di spaccio della Sicilia orientale e venduta al dettaglio, avrebbe potuto generare profitti illeciti superiori ai 3,5 milioni di euro.

Alla luce degli elementi raccolti, i finanzieri hanno proceduto al sequestro dell’ingente carico e all’arresto in flagranza del conducente con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravati dall’ingente quantitativo.

L’attività è stata successivamente sottoposta al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Il Tribunale di Siracusa, su richiesta della Procura della Repubblica aretusea, ha convalidato sia l’arresto sia il sequestro della droga, disponendo per l’indagato la custodia cautelare presso la Casa Circondariale di Cavadonna.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sulle principali rotte del narcotraffico che attraversano il territorio siracusano, area strategica per i collegamenti tra la Sicilia orientale e il resto dell’Isola.

Come previsto dalla normativa vigente, l’uomo arrestato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.