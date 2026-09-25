Maxi sequestro nel settore rifiuti: riflettori su Tekra e passaggio a Ris.Am a Siracusa

Cronaca · Ad Angri

Tre aziende di Angri attive anche nel settore della gestione e dello smaltimento dei rifiuti sono finite sotto sequestro nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore. Quattro le persone indagate, mentre le ipotesi di reato contestate a vario titolo riguardano bancarotta fraudolenta, sottrazione fraudolenta alla riscossione e intestazione fittizia. Un’indagine che adesso viene seguita con particolare attenzione anche a Siracusa, dove fino allo scorso gennaio il servizio di igiene urbana era gestito da Tekra e dal primo febbraio è passato a Ris.Am. attraverso un affitto di ramo d’azienda.

Le cronache campane non riportano ancora in maniera esplicita i nomi delle tre società sottoposte a sequestro, anche se una delle testate che ha dato notizia dell’operazione associa alla vicenda anche il riferimento a “Tekra”. Gli elementi descritti nell’inchiesta presentano comunque diverse coincidenze con una vicenda societaria sulla quale a Siracusa erano già stati accesi i riflettori nei mesi scorsi. L’indagine riguarda infatti società con sede ad Angri attive nei servizi ambientali e titolari di appalti milionari con diversi Comuni italiani. Gli investigatori stanno approfondendo anche operazioni societarie, veicoli aziendali e flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici. Le responsabilità, naturalmente, sono ancora tutte da accertare e il procedimento si trova nella fase delle indagini.

A chiedere adesso chiarimenti al Comune di Siracusa è il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente, che ritiene le circostanze “strettamente riconducibili” alla vicenda Tekra-Ris.Am., pur precisando di non voler formulare accuse né anticipare conclusioni riservate alla magistratura.

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Il punto di contatto con Siracusa è il contratto sottoscritto il 22 dicembre 2025, attraverso il quale Tekra ha concesso in affitto a Ris.Am. un ramo d’azienda comprendente anche il contratto per il servizio di igiene urbana del capoluogo. Il subentro nell’esecuzione dell’appalto è diventato operativo il 1° febbraio 2026. Il contratto ha durata decennale, mentre alcuni dei mezzi utilizzati per il servizio sono rimasti di proprietà Tekra e sono stati concessi a Ris.Am. attraverso un distinto rapporto di noleggio.

Il Comitato ricorda di essere intervenuto già il 27 gennaio, prima del subentro, chiedendo al Comune verifiche sulla capacità economico-finanziaria della nuova società, sulla disponibilità dei mezzi, sulla permanenza dei requisiti previsti dall’appalto e sulle garanzie per i lavoratori.

La questione è tornata d’attualità nelle scorse settimane dopo l’emersione della procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza avviata da Tekra davanti al Tribunale di Nocera Inferiore. Il Comitato era quindi tornato a rivolgersi all’amministrazione il 5 settembre, chiedendo una nuova istruttoria sugli eventuali effetti della procedura sull’affitto del ramo d’azienda e sui rapporti ancora esistenti tra Tekra e Ris.Am.

Adesso il nuovo sviluppo giudiziario campano porta il Comitato a chiedere un ulteriore approfondimento. Una nuova Pec è stata inviata al settore Igiene urbana del Comune affinché venga verificato ufficialmente se le società e il ramo d’azienda interessati dall’inchiesta coincidano con Tekra e con quello successivamente affittato a Ris.Am., comprendente l’appalto siracusano.

Tra le richieste c’è anche quella di conoscere l’esito delle verifiche già sollecitate nei mesi scorsi e di accertare, qualora emergessero elementi direttamente collegati alla vicenda siracusana, la permanenza di tutti i presupposti che hanno consentito il subentro nell’appalto.

“Non formuliamo accuse né anticipiamo conclusioni che spettano alla magistratura – sottolinea il portavoce del Comitato, Davide Biondini – ma la successione dei fatti impone una verifica immediata, completa e trasparente da parte del Comune e una risposta alla cittadinanza”.

La preoccupazione riguarda soprattutto la continuità del servizio di igiene urbana e la posizione dei lavoratori. Ris.Am. continua infatti a essere il gestore operativo del servizio a Siracusa e, allo stato delle informazioni pubblicamente disponibili, non risulta indicata nominalmente dalla stampa campana tra le società sottoposte a sequestro.

“Riteniamo indispensabile che l’Amministrazione verifichi se la ditta incaricata del servizio di igiene urbana a Siracusa, o società ad essa collegate, abbia collegamenti con le realtà interessate dall’operazione giudiziaria di Angri, e la permanenza dei requisiti previsti dal Codice degli Appalti – evidenziano i consiglieri comunali del gruppo di Forza Italia -. Il tema era già stato posto in Consiglio Comunale nella seduta del 27 gennaio 2026, quando si è discusso delle movimentazioni

societarie relative alla gestione del servizio, tra affitto di ramo d’azienda e cessione del contratto. In quella seduta è stata approvata all’unanimità la mozione sull’intervento sostitutivo a garanzia dei diritti degli operatori di igiene urbana. Chiediamo, quindi, all’Amministrazione di verificare quanto accaduto ed eventuali riflessi sul nostro territorio e di avviare tutte le procedure, qualora fosse necessario, a garantire la continuità del servizio e i diritti dei lavoratori, tra cui gli stipendi”.

È proprio questa distinzione che adesso dovrà essere chiarita attraverso gli atti ufficiali: da una parte l’inchiesta della Procura di Nocera Inferiore e l’esatta identificazione delle società interessate dai provvedimenti; dall’altra gli eventuali effetti che le vicende di Tekra potrebbero produrre sui rapporti societari e contrattuali che ancora sostengono il servizio di igiene urbana a Siracusa.