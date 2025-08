Medfest, Festival dei Tamburi, i QBeta e la cena in banco: un agosto movimento in quel di Buccheri

La 28ma edizione del Medfest, il Festival dei Tamburi Medievali, il concerto dei Qbeta, la cena in bianco, un momento di solidarietà: c’è tantissimo in questo mese di agosto che va a cominciare in quel di Buccheri, il comune più “in alto” della nostra provincia.

Il sindaco Alessandro Caiazzo ha presentato gli eventi in programma, a partire dalla 28^ edizione del Medfest, la storica rievocazione medievale che da quasi trent’anni trasforma il borgo montano in uno dei centri culturali più animati della Sicilia orientale.





“Il Medfest è una manifestazione – ha detto – che sentiamo profondamente nostra, è entrata nel dna dei bucheresi. L’edizione 2025 si aprirà il 15 agosto con la 13ª edizione del Festival dei Tamburi Medievali, organizzato dall’Associazione Tamburi di Buccheri. Tra le novità più attese, il ritorno dei Tamburi di Assisi – tra i primi a partecipare nelle edizioni iniziali del Medfest – e l’esibizione dell’Accademia Creativa di Bastia Umbra, specializzata in spettacoli di giocoleria e fuoco. Il clou della manifestazione sarà il 16 e 17 agosto, quando il centro storico verrà completamente trasformato in un palcoscenico medievale a cielo aperto. A partire dalle 18:00, spettacoli itineranti, musica celtica, combattimenti in costume, giostre e giochi per bambini animeranno Piazza Roma, Piazza Toselli, Piazza Fratti, Piazza Cosentino, via Bonarroti e la zona del Castello. L’ingresso sarà gratuito, con 19 stand gastronomici a tema medievale che offriranno piatti storici, cous cous, kebab, carni alla brace e ricette della tradizione siciliana”.

Caiazzo ha sottolineato l’importanza dell’organizzazione logistica: il centro storico sarà chiuso al traffico e saranno attivi servizi navetta per chi arriverà da Siracusa, Catania e paesi limitrofi. Saranno distribuite brochure, predisposti bagni pubblici e punti informazione, con uno staff comunale dedicato all’accoglienza.

Ma il Medfest non sarà l’unico appuntamento dell’estate buccherese. Il calendario di agosto prevede eventi per tutti i gusti. Si comincia il 2 agosto con la swing band Base mi Piccina, in occasione delle celebrazioni per San Francesco di Paola, seguita il 7 agosto dalla Cena in Bianco in Piazza Toselli, un evento elegante e sostenibile che unisce convivialità e riuso.

Il 9 agosto sarà la volta del concerto dei Qubeta, mentre il 12 agosto spazio alla solidarietà con “Di Vittoria in Vittoria”, evento musicale benefico nel bosco di Santa Maria a favore della ricerca sulle malattie rare.

Dopo il Medfest, il calendario proseguirà con concerti live nei fine settimana di agosto e culminerà a settembre con la Festa della Madonna delle Grazie, evento religioso molto sentito dalla comunità locale.

Buccheri si conferma una meta ideale per chi vuole sfuggire all’afa cittadina. “Siamo il comune più alto degli Iblei, immerso nei boschi, a soli 40 minuti da Siracusa”, ha ricordato Caiazzo, invitando cittadini e turisti a trascorrere le vacanze in un ambiente rigenerante, ricco di cultura, tradizione e intrattenimento.