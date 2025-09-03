“Medicina di Genere: istruzioni per l’uso”, l’incontro del Pd a Siracusa

In prossimità della Festa dell’Unità Provinciale di Siracusa, che si svolgerà a Rosolini dal 19 al 21 settembre, si terrà il prossimo 5 settembre un incontro dedicato alla Medicina di Genere. L’evento si svolgerà alle 18 nella sede di Ermes Comunicazioni in viale Teracati 90 a Siracusa.

L’evento, inserito nel programma delle attività della Festa, si concentrerà su un tema di grande attualità, mettendo al centro il ruolo delle politiche sanitarie orientate alle specificità di genere e promuovendo un confronto costruttivo su come attuare pratiche e politiche sanitarie inclusive e giuste per tutti.





L’incontro vedrà la partecipazione di numerosi attori politici, sociali e istituzionali tra cui: il comitato per la Legge 194; il gruppo di lavoro sanità; le donne democratiche; la brigata rosa

Introdotto e moderato da Antonella Fucile, responsabile provinciale sanità PD, sarà seguito dai saluti delle donne democratiche, della brigata rosa, dei Giovani Democratici e della responsabile provinciale delle politiche di genere del PD.

Successivamente, il tema verrà approfondito con la relazione di Valentina Chinnici, relatrice di un disegno di legge regionale per l’attuazione di un piano d’intervento specifico sulla legge 3/2018, che ha come obiettivo l’applicazione della normativa sulla medicina di genere in Sicilia.

Durante il suo intervento, Chinnici fornirà una panoramica sulle principali misure previste dal disegno di legge e risponderà a quesiti pratici formulati dai partecipanti. Interverranno anche esponenti della politica e della sanità regionale e provinciale, tra cui: Concetta Balistreri, segretaria Spi CGIL Sicilia, Paolo Amenta, presidente dell’ANCI Sicilia, Enzo Vaccaro, segretario SPI CGIL Siracusa, dirigenti dell’ASP di Siracusa, la vicesegretaria dei Giovani Democratici Martina Cassarisi e l’associazione 8 marzo con Lina Russo.

Saranno presenti anche sindaci della provincia di Siracusa, tra i quali ha confermato la sua partecipazione il sindaco del Comune di Carlentini Giuseppe Stefio. Tra gli altri sarà presente e interverrà il senatore PD Antonio Nicita.

L’incontro avrà un taglio interlocutorio e interattivo, con domande pratiche e concrete rivolte a Chinnici riguardanti la proposta di legge regionale da lei presentata all’ARS. il suo intervento sarà seguito da una serie di domande e approfondimenti posti dai vari partecipanti. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate al Segretario Provinciale del PD, Piergiorgio Gerratana Un incontro di opportunità, confronto e crescita sul tema della Medicina di Genere, per rafforzare le politiche sanitarie più inclusive e attente alle esigenze di tutti i cittadini.