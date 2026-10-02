Mediobanca Premier apre a Siracusa: nuova sede in viale Teracati

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Un nuovo presidio finanziario a Siracusa e un investimento che guarda al territorio siciliano. È stata presentata ieri, nel corso di un incontro all’Area M con investitori, partner, clienti e operatori del territorio, la nuova sede di Mediobanca Premier, già operativa in viale Teracati.

Per Mediobanca Premier si tratta del secondo centro finanziario aperto in provincia di Siracusa, dopo quello di Augusta, e rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della società sul territorio siciliano. All’incontro era presente Duccio Marconi, vicedirettore generale e direttore centrale della Rete Financial Advisor di Mediobanca Premier, che ha illustrato le ragioni della scelta di Siracusa e gli obiettivi della nuova presenza.

“È un momento importante per Mediobanca Premier perché apre a Siracusa“, ha spiegato Marconi, ricordando come quello nel capoluogo sia il secondo centro dopo Augusta. La società, ha aggiunto, conta in Sicilia 11 centri finanziari oltre a quattro filiali.

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La nuova sede parte con una squadra di quattro consulenti, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente la presenza nei prossimi anni. Il servizio sarà rivolto sia alla clientela privata per la gestione del risparmio sia al mondo imprenditoriale.

“Mediobanca nasce con una forte connotazione e un forte know-how dedicato al mondo dell’imprenditoria italiana“, ha sottolineato Marconi, spiegando che la nuova struttura vuole rivolgersi anche agli imprenditori del territorio. Per l’inaugurazione è stato organizzato un primo incontro al quale hanno partecipato circa 200 tra clienti e aziende.

L’apertura di una nuova sede arriva inoltre in una fase nella quale il settore bancario e finanziario è spesso associato al fenomeno della riduzione della presenza fisica degli sportelli. Per Mediobanca Premier, invece, la scelta di Siracusa si inserisce in una strategia di espansione della rete.

“In tutte le città dove troviamo un tessuto imprenditoriale e un tessuto anche di forte risparmio abbiamo intenzione di entrare“, ha spiegato Marconi. E Siracusa, secondo la società, rientrava tra le città importanti nelle quali mancava ancora una presenza diretta.

Una scelta che si inserisce nel percorso avviato da Mediobanca Premier negli ultimi dieci anni: Marconi ha ricordato che la società ha raggiunto 120 centri finanziari in Italia, individuando nelle realtà caratterizzate dalla presenza di imprese e risparmio i territori nei quali sviluppare la propria rete.

La nuova sede di viale Teracati rappresenta quindi non soltanto l’apertura di un nuovo punto di consulenza finanziaria, ma anche la volontà dichiarata dal gruppo di rafforzare la propria presenza in Sicilia e continuare a crescere sul territorio siracusano. Per la sede appena inaugurata, l’obiettivo indicato è quello di consolidare la squadra e ampliare progressivamente la propria attività nei prossimi anni.