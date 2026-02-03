Melilli, accesi i motori per il 66° Carnevale: presentati i protagonisti

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale d hanno dato ufficialmente il via ai preparativi per il 66° Carnevale di Melilli durante la I° Assemblea pubblica tenutasi lunedì 2 febbraio alle ore 18:00 nell’Aula Consiliare. L’incontro è stato convocato per definire la struttura organizzativa e presentare i protagonisti di quella che è definita la “Terrazza degli Iblei” e il “Carnevale più stretto d’Italia”, che entrerà nel vivo dal 12 al 17 febbraio 2026.

Uno dei punti cardine dell’assemblea è stata la costituzione della Consulta del Carnevale, organo fondamentale per il coordinamento tra Melilli centro e la frazione di Villasmundo. La Consulta vede alla presidenza l’Assessore Giuseppe Militti per Melilli e Gaetano Caminita per Villasmundo. Come specificato durante la seduta, l’incarico dei componenti è inteso a titolo gratuito, sottolineando lo spirito di dedizione verso la riuscita di una manifestazione che non grava finanziariamente sul bilancio comunale per quanto riguarda i compensi organizzativi.

L’assemblea ha svelato i nomi delle comitive e i titoli delle opere che sfileranno per le vie cittadine. Per i Carri Allegorici di Categoria A, Melilli schiererà opere come “Sogna, ragazzo, sogna” della comitiva Scacco Matto e “L’albero dei sogni” de La Nuova Era. Anche Villasmundo sarà protagonista con i carri delle comitive Athena (“Non è un gioco”) e Carpe Diem (“A caccia di un lieto fine”). Non meno importante la partecipazione dei Gruppi in Maschera, che vedrà scendere in campo numerose realtà locali tra cui gli “Spettinati”, “I Camurriusi” e “La Vecchia Guardia”, con temi che spaziano dall’antico Egitto 2.0 alle atmosfere delle Hawaii.

Per garantire una valutazione tecnica di alto livello, la Commissione ha selezionato una Giuria di esperti con comprovata esperienza nel settore. Per i Carri Allegorici, i giurati (tra cui Andrea Pirruccio, Mauro Pitruzzello, Giuseppe Bruno e Cesare Panebianco) vantano competenze che vanno dalla manipolazione della cartapesta alla meccanica avanzata per i movimenti delle figure. Per i Gruppi in Maschera, lo sguardo critico sarà affidato al sindaco Giuseppe Carta, Lusi Pitruzzello e Giulia Immè, quest’ultima diplomata in canto e docente di musical, garantendo così un’attenzione particolare anche alla componente performativa e scenografica.

L’attesa è ora tutta per il programma definitivo, che promette di confermare Melilli come uno dei poli d’attrazione principali del carnevale siciliano grazie alla sua formula unica e alla passione delle sue maestranze.