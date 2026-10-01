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Melilli, al Convento dei Cappuccini una rappresentazione sulla vita di San Francesco

di Ottavio Gintoli ·
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Rappresentazione San Francesco

Una rappresentazione musico-teatrale dedicata alla figura di San Francesco d’Assisi sarà proposta sabato 3 ottobre, alle 19.30, sul sagrato del Convento dei Cappuccini di Melilli. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per l’800° anniversario del Transito del Santo, avvenuto nel 1226.

“Là vita di San Francesco d’Assisi” è il titolo dello spettacolo, ideato, scritto e diretto dal maestro Alessandro Mauro. La rappresentazione ripercorrerà la vita e la biografia del Santo attraverso il racconto e la narrazione, affidati a interpreti melillesi che vestiranno i panni di alcune delle figure che hanno accompagnato il percorso di Francesco.

Ad accompagnare la parte teatrale sarà il “Coro Polifonico Cappuccini Melilli”, mentre le scenografie e la sceneggiatura sono state curate da Nuccio Pirruccio.

L’appuntamento, con ingresso libero, è realizzato con il supporto del Comune di Melilli e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Carta. Una serata che unisce teatro e musica per raccontare la figura di San Francesco e il suo percorso spirituale, nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte.

Ottavio Gintoli

Ottavio Gintoli

Giornalista pubblicista dal 2012, di base a Noto. Ha iniziato con lo sport e oggi scrive di politica, cronaca, cultura ed eventi. Firma anche per La Sicilia; nel network dal 2015. Il…

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