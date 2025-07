Melilli, al via il monitoraggio di suolo e acque dopo l’incendio all’Ecomac

A seguito dell’incendio divampato lo scorso 5 luglio 2025 allo stabilimento Ecomac di Augusta, il Comune di Melilli ha avviato un’accurata attività di monitoraggio ambientale su tutto il territorio comunale. L’obiettivo è verificare l’eventuale presenza di diossine o di altre sostanze inquinanti che potrebbero essersi diffuse in seguito al rogo.

I campionamenti al suolo e nelle acque sono iniziati in questi giorni, in modo da garantire la massima attendibilità dei risultati: come chiarisce il Comune, un intervento effettuato troppo a ridosso dell’evento non avrebbe consentito una rilevazione efficace delle sostanze eventualmente depositate, compromettendo l’esito delle analisi. “La formazione e deposizione delle diossine richiedono un certo intervallo temporale. Solo ora le analisi possono dirci qualcosa di scientificamente fondato”, fa sapere l’Amministrazione.





Le attività di rilevamento si stanno concentrando soprattutto nelle aree più sensibili e frequentate dalla popolazione, in particolare da bambini e soggetti fragili: scuole, parchi giochi, campi sportivi, aree balneari e risorse idriche.

Questi, nel dettaglio, i nove punti di prelievo: a Melilli nei pressi della scuola Elementare “Costanzo”, al parco Robinson, al Parco giochi – Villa Comunale e nei pressi del campo sportivo. Altri campionamenti sono stati fatti anche nelle frazioni, nello specifico nei campetti di Villasmundo e nei pressi della scuola “Agazzi”, mentre a Città Giardino in prossimità del parco giochi della Delegazione Amministrativa, al Parco Belvedere Auchan e sulla spiaggia di Marina di Melilli.

Per quanto riguarda l’acqua potabile, il serbatoio “Pizzaratti” è stato oggetto di monitoraggio sia in ingresso che in uscita, a tutela della salute pubblica. Il sindaco Giuseppe Carta e l’amministrazione comunale seguono l’evolversi della situazione con la massima attenzione, collaborando con tutti gli enti preposti alla tutela ambientale e sanitaria. L’obiettivo è garantire alla cittadinanza sicurezza, prevenzione e trasparenza, in un’ottica di controllo continuo e tempestivo.

Nei prossimi giorni si attendono i primi risultati dei campionamenti, che saranno comunicati pubblicamente. In caso di necessità, il Comune assicura che saranno adottate tutte le misure precauzionali del caso.