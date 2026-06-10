Melilli, al via il Piano per il contrasto rischio incendi 2026

L’Amministrazione Comunale di Melilli ha attivato il “Piano Contrasto Rischio Incendi 2026”, un programma di prevenzione e controllo del territorio finalizzato a ridurre il rischio di incendi e contrastare ogni comportamento che possa mettere in pericolo la sicurezza pubblica e il patrimonio ambientale.

Nell’ambito del piano è stato istituito un nucleo operativo specializzato della Polizia Locale, impegnato nelle attività di monitoraggio, verifica e repressione delle violazioni in materia di prevenzione incendi. Particolare attenzione viene riservata al controllo dei fondi incolti, alla verifica della realizzazione delle prescritte linee tagliafuoco e al rispetto delle ordinanze sindacali emanate per la tutela del territorio durante la stagione estiva.

I primi risultati dell’attività sono già significativi. In pochi giorni sono state elevate diverse sanzioni amministrative per la mancata pulizia dei terreni e per l’assenza delle necessarie fasce di protezione antincendio. Sono state inoltre contestate violazioni relative all’accensione di fuochi in contrasto con le disposizioni vigenti.

Nel corso delle attività di pattugliamento e controllo del territorio, finalizzate alla prevenzione degli incendi e alla tutela ambientale, la Polizia Locale ha inoltre deferito all’Autorità Giudiziaria due soggetti per combustione illecita di rifiuti. Fondamentale nel piano risulta l’utilizzo delle nuove tecnologie, che consentono un monitoraggio costante e capillare del territorio comunale, anche nelle aree più impervie e diﬃcilmente raggiungibili.

Il Sindaco di Melilli, On. Giuseppe Carta, dichiara: “Il lavoro congiunto tra Polizia Locale e Protezione Civile, unito all’utilizzo delle tecnologie a nostra disposizione, ha prodotto negli anni risultati importanti. Il Piano Contrasto Rischio Incendi 2026 sta già mostrando la propria eﬃcacia attraverso controlli mirati e un’attività costante di prevenzione sul territorio.”

Il Comandante Cava, della Polizia Locale, aggiunge: “Stiamo impiegando il personale della Polizia Locale e della Protezione Civile in pattugliamenti quotidiani, svolti in fasce orarie diversificate. Parallelamente, il supporto delle nuove tecnologie ci permette di monitorare costantemente il territorio e di intervenire tempestivamente anche in aree considerate diﬃcilmente accessibili.”

L’Amministrazione Comunale rinnova l’invito ai cittadini a collaborare attivamente, rispettando le norme di prevenzione e segnalando tempestivamente eventuali situazioni di rischio, contribuendo così alla tutela dell’a